Futebol PSG X Flamengo: veja escalações e onde assistir final da Copa Intercontinental Duelo entre franceses e brasileiros será nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Ahmad bin Ali

Em dezembro de 1981, enquanto o Flamengo "botava os ingleses na roda" ao vencer o Liverpool por 3x0, na final da Copa Toyota (considerada posteriormente Mundial), o Paris Saint-Germain, clube de apenas 11 anos de existência, somava um único título, o da segunda divisão do Campeonato Francês. Um jogo entre as equipes, na ocasião, teria os brasileiros como favoritos.

Mas o tempo passou, o representante de Paris cresceu no futebol e nos investimentos, virando um dos principais times do Velho Continente na atualidade. Detentor da taça da Liga dos Campeões da Europa 2024/2025. Um gigante emergente que enfrentará um adversário que tem se consolidado como potência da América do Sul. Encontro válido pela final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), no Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

Histórico

Flamengo e PSG já se enfrentaram outras três vezes na história. Todas em amistosos realizados no Parque dos Príncipes, na França. A primeira, em 1975, foi vencida pelo rubro-negro carioca, por 2x0.

Em 1979, o PSG venceu o Flamengo por 3x1. O jogo mais recente foi em 1991, no Torneio de Paris. O confronto terminou em 1x1 no tempo normal, mas os franceses ganharam nas penalidades por 3x1. Na competição amistosa, os brasileiros também pegaram outro clube da França, o Olympique de Marselha, perdendo por 1x0.

No geral, o histórico do Flamengo contra clubes europeus é positivo. São 110 vitórias, 47 empates e 66 derrotas (56,35% de aproveitamento). Neste ano, os rubro-negros enfrentaram dois. Primeiro, bateu o Chelsea/ING por 3x1 e depois perdeu por 4x2 para o Bayern de Munique/ALE. Ambos os jogos pela Copa do Mundo de Clubes.

Preparação

Na Copa Intercontinental, o Flamengo eliminou Cruz Azul/MEX (2x1) e Pyramids/EGI (2x0) nas quartas e semifinais, respectivamente. O PSG garantiu vaga direta na decisão.

Para o confronto, o técnico Filipe Luís terá força máxima. O centroavante Pedro se recuperou de lesões no antebraço e na coxa e está à disposição. No lado do PSG, o lateral Hakimi, com lesão no tornozelo, está fora. Já o zagueiro Marquinhos e o atacante Dembélé se recuperaram de problemas físicos e estão aptos a jogar na equipe do técnico espanhol Luis Enrique.

"Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", projetou Filipe Luis, elogiando o trabalho de Luis Enrique na França.

"Ele é um treinador que dispensa comentários, recebeu merecidamente todos os prêmios possíveis, o time dele ganhou tudo o que é possível. Como treinador, o enfrentei muitas vezes quando estava no Barcelona e eram sempre jogos intensos. Fui até expulso em uma entrada no Messi ao lado dele e foi algo que ficou marcado. O que ele mostrou ao mundo é que no futebol moderno, para vencer todo mundo tem que correr. Ele perdeu a maior estrela (Mbappe) e montou uma equipe sólida, com jovens, e conquistou o título mais sonhado, que é a Champions League. Ele mostrou isso ao mundo do futebol e é uma grande referência para que a gente possa seguir", apontou.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; João Neves, Kang-in; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e YouTube (GETV e CazéTV)

