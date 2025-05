PSG x Inter de Milão: confira escalações e onde assistir à final da Champions neste sábado (31)

A- A+

Chegou o dia. A maior competição de clubes do planeta, a Liga dos Campeões da Europa, conhecerá neste sábado (31) o campeão da 70ª edição do torneio. E para uma edição tão especial, nada melhor que um duelo recheado de narrativas. De um lado, o Paris Saint-Germain tentará erguer a orelhuda pela primeira vez para coroar uma temporada dos sonhos. Do outro, a Inter de Milão sonha com o seu quarto título da competição, que pode salvar uma temporada de decepções. O embate inédito acontece às 16h (horário de Brasília) e terá como palco a Allianz Arena, em Munique.

In one word, how are you feeling?#UCLfinal pic.twitter.com/gKO9xpZQ9K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2025

Movidos por um sonho

Certamente, essa é a mentalidade do PSG para a final da Champions deste sábado. Desde 2011, quando a Qatar Sports Investments (QSI) assumiu o controle do clube, realizando investimentos bilionários, o torneio virou uma obsessão da equipe francesa.

Na prática, no entanto, a equipe não conseguiu materializar o objetivo em conquista, acumulando diversas derrotas históricas e doloridas no mata-mata do torneio. Ao longo desses 14 anos, apenas na temporada 2019/2020 o PSG conseguiu chegar à primeira final, mas acabou derrotado pelo Bayern de Munique por 1x0.

Agora, em 2025, o PSG chega fortalecido pelo bom mata-mata que fez, eliminando Brest, Liverpool - um dos favoritos ao título -, Aston Villa e Arsenal. Diferente de anos anteriores, quando a equipe chegou a ter grandes estrelas no elenco, como foi o caso do trio formado por Messi, Mbappé e Neymar, o time desta temporada vem se sobressaindo pelo bom trabalho de coletividade realizado pelo técnico espanhol Luis Enrique.





Para o duelo de hoje, a equipe deve ir com força máxima, com destaques para o goleiro Donnarumma e o trio de ataque formado por Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.

Luz no fim do túnel

Evitar morrer na praia. Até aqui, a temporada da Inter de Milão se resumiu ao “quase”. Isso porque a Nerazzurri lutou até a última rodada pelo título do Campeonato Italiano, mas acabou terminando como vice-campeã. Na copa nacional, a equipe também chegou perto da decisão, mas foi eliminada nas semifinais.

Por isso, a Champions virou a luz no fim do túnel para a equipe italiana poder salvar a temporada conquistando um título de grande importância. A Inter, no entanto, terá de fazer diferente da última vez que esteve na decisão, quando enfrentou o Manchester City, mas acabou derrotada por 1 a 0, em 2023.

Nesta edição do mata-mata da Champions, a equipe eliminou o Feyenoord e os favoritos Bayern de Munique e Barcelona até chegar à decisão. Forte defensivamente e letal ofensivamente, os comandados de Simone Inzaghi esperam repetir a fórmula diante do PSG.





Para o duelo de hoje, a equipe também deve ir com força máxima desde o gol, defendido pelo paredão Sommer, até o ataque, formado pela dupla artilheira Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).



