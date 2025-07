Pub de Conor McGregor é alvo de incêndio criminoso na Irlanda; veja vídeo

A- A+

A polícia irlandesa está em busca de um suspeito de incendiar o Black Forge Inn, pub pertencente ao ex-lutador de MMA Conor McGregor, em Crumlin, subúrbio de Dublin, capital da Irlanda.

O ataque ocorreu por volta das 3h da manhã (horário local) desta quinta-feira, quando, segundo as autoridades, um indivíduo despejou um líquido inflamável na frente do estabelecimento antes de atear fogo e fugir em seguida.

Segundo informações da Garda, a polícia nacional da Irlanda, câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar o autor do crime. O incêndio é investigado como dano criminal provocado por fogo, e o local foi isolado para perícia.

A fire has broken out at the black forge owned by Conor McGregor. pic.twitter.com/nsQF8mdJPb — Real News Éire (@real_eire) July 25, 2025

— Felizmente, não havia ninguém por perto no momento do ataque, e ninguém ficou ferido — informou uma fonte da investigação ao jornal inglês The Sun.

As autoridades também pretendem ouvir McGregor, que estaria fora do país, sobre o episódio. Caso ele não esteja disponível nos próximos dias, os detetives devem interrogar membros da gerência do bar.

O motivo por trás do ataque ainda é desconhecido, mas os investigadores não descartam a possibilidade de intimidação direta ao ex-lutador ou envolvimento de terceiros que frequentavam o local.

Moradores relataram ter acordado com o barulho de caminhões de bombeiros e sirenes na madrugada. Um deles afirmou ao jornal local que o bar estava relativamente tranquilo nos últimos tempos, mas que o incidente "não chega a ser surpresa" para a comunidade.

— É difícil saber quem está por trás disso. Ele (McGregor) não é exatamente uma figura popular por aqui — disse um vizinho, sob anonimato.

