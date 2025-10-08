A- A+

Fortuna Publicidade e ações de clube: Saiba como Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador bilionário Craque português se tornou o primeiro futebolista da história a ultrapassar 1,2 bilhão em patrimônio, segundo o Bloomberg Billionaires Index

Cristiano Ronaldo segue ampliando sua lista de recordes — desta vez, fora de campo. O atacante português, de 40 anos, tornou-se o primeiro jogador de futebol bilionário da história, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Sua fortuna ultrapassa € 1,2 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões).

A cifra é resultado de uma trajetória que combina longevidade esportiva, contratos milionários e visão empresarial.

Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo firmou um dos acordos mais lucrativos já vistos no futebol: US$ 700 milhões (R$ 3,7 bilhões) em dois anos, incluindo salário, bônus e acordos comerciais vinculados ao clube.

O português também possui participação acionária na equipe, reforçando sua atuação como investidor no mercado esportivo do Oriente Médio.

Com mais de duas décadas de carreira, Ronaldo vestiu as camisas de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, acumulando títulos nacionais, continentais e prêmios individuais que o colocam entre os maiores jogadores da história.

Fora dos gramados, o craque construiu um império de marketing pessoal. Sua marca global o levou a firmar parcerias duradouras com gigantes como Nike, Armani e Clear, além de campanhas publicitárias que renderam dezenas de milhões de euros por ano.

Negócios próprios e marca CR7

Cristiano também é um empresário consolidado. Sob a marca CR7, o português diversificou investimentos em moda, perfumes, academias e uma rede internacional de hotéis de luxo, em parceria com o grupo Pestana.

Esses empreendimentos, aliados ao alcance de mais de 600 milhões de seguidores nas redes sociais, transformaram o jogador em uma das personalidades mais rentáveis do planeta.

Veja também