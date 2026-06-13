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COPA DO MUNDO Pulisic descarta lesão grave após ser substituído na vitória dos EUA sobre o Paraguai Atacante do Milan é o destaque da seleção dos EUA e carrega grande parte das expectativas de um país que busca fazer uma boa campanha no Mundial

O astro americano Christian Pulisic minimizou as preocupações com a lesão que levou à sua substituição no intervalo da vitória dos coanfitriões da Copa do Mundo de 2026 por 4 a 1 sobre o Paraguai na sexta-feira (12), garantindo que a medida foi apenas por precaução.

O atacante do Milan é o destaque da seleção dos EUA e carrega grande parte das expectativas de um país que busca fazer uma boa campanha no Mundial.

"Sofri uma pancada leve no primeiro tempo, então realmente espero que não seja nada. Estamos tomando precauções hoje, mas espero estar bem nos próximos dias", disse o atacante de 27 anos.

Pulisic foi uma ameaça constante durante um primeiro tempo de domínio da equipe, dando uma assistência e participando ativamente da jogada que resultou em um gol contra do paraguaio Damián Bobadilla, após uma tabela com Weston McKennie.

No entanto, ele foi substituído no intervalo e explicou mais tarde que havia sofrido uma pancada na parte posterior da perna.

"Mais ou menos na região da panturrilha esquerda. Mas já tive problemas parecidos antes. Estou otimista. Não acho que seja nada grave", observou.

O técnico da seleção dos EUA, o argentino Mauricio Pochettino, concordou, afirmando que o atacante foi substituído porque a comissão técnica não queria "correr riscos".

Os Estados Unidos esperam que Pulisic esteja certo em sua avaliação antes dos próximos jogos, contra Austrália e Turquia, após uma estreia convincente no torneio.

"Um começo incrível, mas ainda temos muito trabalho pela frente", afirmou ele.

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