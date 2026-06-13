Pulisic tem lesão confirmada após goleada dos Estados Unidos na estreia da Copa
A equipe comndada por Mauricio Pochettino retorna aos gramados na próxima sexta-feira (19), às 16h, contra a Austrália, no Lumen Field, em Seattle.
Los Angeles, 13 (AE) - Considerado o principal jogador dos Estados Unidos, o meia-atacante Christian Pulisic teve uma lesão na panturrilha confirmada após a vitória sobre o Paraguai, por 4 a 1, na estreia da Copa do Mundo. O camisa 10 foi substituído no intervalo da partida, por Sebastian Berhalter, quando a equipe já vencia por 3 a 0.
Após o duelo no Sofi Stadium, em Los Angeles, o jogador falou sobre a lesão e afirmou que já iniciou a recuperação. "Espero sinceramente que não seja nada. Estou tomando algumas precauções hoje, mas espero que corra tudo bem".
Embora tenha atuado em apenas metade da partida, Pulisic foi muito elogiado por ter participado de dois gols dos Estados Unidos. No primeiro, anotado contra pelo paraguaio Damián Bobadilla, o meia-atacante fez ótima jogada individual e bagunçou a defesa sul-americana. No segundo, em mais uma boa arrancada pelo lado esquerdo, ele cruzou rasteiro na medida para Folarin Balogun, que balançou as redes do adversário.
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O jogador do Milan-ITA está em sua segunda participação em Copas do Mundo e tenta superar a campanha do Catar, quando os norte-americanos caíram nas oitavas de final para a Holanda. Pelo clube, nesta temporada, o atleta sofreu com algumas lesões e participou de 34 partidas, anotando 10 gols e quatro assistências.
A equipe comandada por Mauricio Pochettino retorna aos gramados na próxima sexta-feira (19), às 16h, contra a Austrália, no Lumen Field, em Seattle. Uma vitória contra os australianos deve encaminhar a vaga na segunda fase.