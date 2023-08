A- A+

ASSÉDIO Putellas, Casillas e De Gea: Jogadores e ex-atletas espanhóis reagem a discurso de Rubiales Luis Rubiales disse que o beijo em Hermoso foi consentido e atribuiu a repercussão do caso ao "sensacionalismo do falso feminismo"

O discurso do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), realizado na manhã desta sexta-feira, repercutiu negativamente no mundo inteiro. Inclusive, alguns jogadores e ex-atletas espanhóis reagiram às falas de Luis Rubiales e demonstraram apoio a Jenni Hermoso, meio-campista da seleção feminina da Espanha que esteve envolvida no episódio.

Durante o discurso Rubiales na Assembleia Extraordinária, ele afirmou que o beijo em Hermoso foi consentido e não renunciou o cargo. Ele reconheceu o seu erro, mas atribuiu a repercussão do caso ao "sensacionalismo do falso feminismo". Além disso, o dirigente destacou que os críticos de sua atitude não querem "justiça", mas sim, um "assassinato social".

Algumas companheiras de seleção de Hermoso publicaram suas mensagens nas redes sociais. "Isso é inaceitável. Acabou. Com você parceira", escreveu Alexia Putellas.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

"Deveríamos passar esses cinco dias falando das nossas meninas! Da alegria que nos deram a todos! Para nos orgulhar de um título que não tínhamos no futebol feminino, mas..." - Iker Casillas, goleiro da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010."

Me sangran los oídos — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

"Meus ouvidos estão sangrando" - David de Gea, ex-goleiro da seleção espanhola.

Até mesmo o perfil oficial do Barcelona e o presidente da La Liga Javier Tebas consideraram lamentáveis as atitudes de Rubiales e reagiram as declarações do dirigente da federeção espanhola de futebol.

