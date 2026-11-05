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ESPORTES Putin critica medidas "políticas" para excluir Rússia de competições esportivas Rússia está excluída das competições da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF, na sigla em inglês) desde que Putin iniciou a guerra em 2022

O presidente russo, Vladimir Putin, criticou nesta quinta-feira (5) os países que se opõem ao retorno da Rússia ao esporte internacional, depois que várias seleções europeias anunciaram um boicote ao Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 2027 por causa da guerra na Ucrânia.

Dinamarca, Noruega, Suécia e República Tcheca seguiram na terça-feira os passos da Finlândia ao anunciar que não jogarão contra a Rússia nesse campeonato, que será realizado na Alemanha.

A Rússia está excluída das competições da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF, na sigla em inglês) desde que Putin iniciou a guerra em 2022, mas o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) decidiu a favor de permitir a participação de Moscou no evento mundial.

A Rússia permanece em grande parte excluída do esporte internacional desde 2022, embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas nos últimos meses, tendência criticada pela Ucrânia.

Putin elogiou o Comitê Olímpico Internacional e o TAS por "tomarem decisões que respeitam a Carta Olímpica e seus princípios", em um contexto de flexibilização das restrições.

"Lamentavelmente, nem todos os países estão dispostos a cumprir os compromissos que assumiram em seu momento, e as restrições ao esporte russo, que são políticas e não jurídicas, continuam", declarou Putin durante uma reunião de governo transmitida pela televisão.

Em meio à disputa em torno do hóquei, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou na terça-feira que a Rússia não poderá participar do próximo Campeonato Mundial Juvenil de Hóquei no Gelo, que será realizado no próximo mês.

O Campeonato Mundial de 2027 está previsto para maio na Alemanha, mas o sorteio e o calendário do torneio já foram realizados sem a participação de Moscou.

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