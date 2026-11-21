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Futebol Pernambucano Quadrangular Final do Pernambucano 2026/2027 começa neste sábado (21) Petrolina x América e Central x Íbis iniciam a fase decisiva do torneio

O Quadrangular Final do Campeonato Pernambucano 2026/2027 começa neste sábado (21). A partir das próximas rodadas, as equipes buscam as três vagas restantes no Turno Frevo, que começará a partir da primeira semana de janeiro.

O primeiro jogo da fase final colocará dois invictos frente a frente. No estádio Paulo Coelho, o Petrolina recebe o América às 16h.

A Fera Sertaneja teve a melhor campanha da primeira fase, mas precisou sofrer nas últimas fases eliminatórias e deixou Chã Grande e Belo Jardim pelo caminho após cobranças de pênaltis.

Do outro lado, o América veio embalando na competição e eliminou Serrano e Vera Cruz no mata-mata, esse último, precisando conquistar uma virada ainda no tempo normal.

O jogo também coloca o embate entre Gilvan - 7 gols - e Pedro Henrique - 4 gols -, artilheiros do América e Petrolina, respectivamente.

Gilvan, centroavante do América, lidera a artilharia do Campeonato Pernambucano 2026/2027 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Caruaru

No estádio do Lacerdão, Central e Íbis se enfrentam a partir das 17h. A Patativa vem transformando a sua casa em fortaleza e ainda não deixou pontos pelo caminho jogando como mandante. Do outro lado, o Pássaro Preto segue invicto na competição e vem deixando a fama de ‘Pior Time do Mundo’ para trás.

Após as duas últimas fases de mata-mata, o Alvinegro caruaruense chega embalado após vitórias em clássicos: eliminou o Salgueiro nas oitavas e o Ypiranga nas quartas.

Por outro lado, o Íbis venceu Centro Limoeirense e Ipojuca nos duelos eliminatórios.

Atacante Bruninho é o destaque individual do Central no Pernambucano 2026/2027 - Foto: Hugo Soares/FPF

Disputa

As quatro equipes disputam o Quadrangular Final em turno único, no sistema de todos contra todos, com três jogos por clube. As duas melhores campanhas na primeira fase (Petrolina e Central) terão o direito de fazer dois jogos como mandante e um como visitante.

O clube que somar a maior pontuação ao final do Quadrangular Final será declarado o campeão do Turno Forró. O segundo e o terceiro colocados do quadrangular também se classificarão para o Turno Frevo.



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