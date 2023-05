Quadrilha cogitou manipular jogos da Copinha: 'Tenho três times'

A- A+

Além dos oito jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, uma partida da Série B, duas do Campeonato Paulista e duas do Gaúcho, a quadrilha que organizava o esquema de manipulação de confrontos através de apostas esportivas também pretendia manipular alguns duelos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, deste ano. É o que aponta as conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás.

Em conversa com Bruno Lopez, considerado o chefe da organização, o apostador Thiago Chambó afirma que já tem uma operação certa na Copinha e que a competição iria dar trabalho para eles. Bruno, por sua vez, disse que já havia aparecido três times para eles manipularem alguns resultados. Parauapebas e São Paulo de Macapá foram as equipes citadas pelo líder da quadrilha. O terceiro clube não foi citado.

Os apostadores teriam que escolher o mercado no qual eles gostariam de apostar — as opções eram expulsão, pênalti, cartão amarelo ou mais de 2 gols na partida — e avisariam aos jogadores dois dias antes do confronto, segundo as mensagens de Bruno.

O Parauapebas estava no grupo 9 da competição e se classificou para a segunda fase, mas acabou eliminado pelo Cruzeiro. Já o São Paulo de Macapá, citado pelo apostador, sequer disputou o torneio — o único time do Amapá que disputaria o torneio era o Santana, mas, às vésperas da competição, a equipe desistiu de participar por falta de recursos para custear a viagem dos jogadores e comissão técnica.

No decorrer da conversa, o líder da quadrilha diz que quem está oferecendo o serviço dos jogadores são os empresários, que ainda não haviam determinado um valor.

Contudo, os apostadores desistiram da ideia de aliciar alguns atletas que disputariam a competição. Isso porque, segundo eles, as casas de apostas não abririam os mercados de cartões, pênaltis e escanteios. Desta forma, Thiago e Bruno acharam que não valia a pena fazer a manipulação na Copinha e preferiram deixar para os Estaduais.

