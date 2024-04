Quais esportes crescerão em popularidade no Brasil até 2030?

A- A+

Conforme nos aproximamos da próxima década, muitas coisas mudam no Brasil, enquanto outras permanecem as mesmas. E os esportes, será que estão no primeiro ou segundo grupo? A resposta para essa pergunta pode ser uma questão importante para você por motivos diferentes. Pode ser que esteja interessado em saber se o futebol continua dominando no país, queira conhecer qual é a segunda modalidade mais popular, saber qual esporte vale a pena fazer apostas de 1 real ou mesmo uma curiosidade simples sobre o tema. Para solucionar essa questão, este artigo parte do estudo do conceituado site de pesquisas Statista. A pesquisa contou com 5.141 mil brasileiros entre 18 e 64 anos para o estudo. Nela, foram identificados os esportes favoritos dos brasileiros no ano de 2023. Para termos um panorama sobre o futuro, buscamos discutir também outros fatores. Por exemplo, a participação da juventude, esportes com maior nível de investimento, tendências mundiais, cobertura midiática e o próprio nível dos atletas brasileiros em cada modalidade.



Será que o futebol está na lista?



Como a maioria deve imaginar, o futebol lidera o ranking de esportes com mais adeptos no país. 90% das pessoas que fizeram parte da pesquisa são conquistadas por essa modalidade. Mas, será que o esporte ainda pode ganhar mais fãs? Ou a situação não é tão boa quanto antigamente? Bom, 2023 marcou a maior média de público da história do Brasileirão. Por outro lado, a seleção brasileira vive uma fase não tão boa quanto em décadas anteriores. O Datafolha, em 2018, mostrou que desde 2010, o desinteresse por futebol por parte dos brasileiros aumentou em 10%. Em termos de crescimento, nada vai muito bem para o futebol no Brasil.



O vôlei vai bem.



Na pesquisa do Statista, o voleibol ocupou o segundo lugar em 2023, com 43%. De fato, esse é um esporte no qual o Brasil sempre se destaca. E, acredite se quiser, ele caminha na direção contrária do futebol. Estatísticas como do IBOPE Repucom mostram que o interesse pelo esporte vem crescendo no país. Na pesquisa dessa instituição, foi verificado que esse indicador dobrou desde 2013.

Basquete é uma modalidade que ainda crescerá.



O basquete é o terceiro esporte de maior popularidade no Brasil. No ranking do Statista, ele ficou bem próximo do voleibol, com 42%. Mas, será que a NBA e demais ligas tomarão mais espaço nas mídias do país até 2030? Bom, o que não faltam são pesquisas para afirmar que sim. Timelens e Sponsorlink são apenas algumas instituições que registraram um crescimento muito grande do interesse dos brasileiros pelo esporte. Se o vôlei duplicou em um período de quase 10 anos, o basquete triplicou, afirma a segunda fonte citada acima.



O nascimento fervoroso dos E-sports.



Os E-sports são um assunto inevitável se estamos falando do crescimento de esportes. Embora alguns estranhem sua natureza virtual, eles têm um ritmo de crescimento bem semelhante ao do basquete. Considerando que a maior parte dos fãs são jovens, é difícil apostar que os esportes eletrônicos não registrarão um dos maiores aumentos de interesse no país. E, nos últimos anos, vemos um crescimento bem semelhante ao do basquete, perto de 3x mais que antigamente.



O futebol americano está se popularizando.



Apesar de ser um esporte tradicionalmente norte-americano, o futebol americano ganha uma popularidade surpreendente no meio esportivo brasileiro. Atualmente, cerca de 20% dos brasileiros demonstram interesse pelo esporte. E, para completar, o seu ritmo de crescimento está equiparado ao dos E-sports e basquete. Como um ponto ainda crucial, ele é especialmente popular entre os jovens, marcando uma possível mudança entre gerações até 2030. Não podemos esquecer desses esportes. Acima, listamos os esportes que vem mais crescendo no país atualmente. Entretanto, não podemos esquecer de modalidades como:



• Surfe

• Natação

• Tênis

• MMA/UFC



Todas elas também vem crescendo no Brasil, de acordo com as mesmas fontes acima. Entretanto, algumas delas possuem algo em comum: atletas que se tornaram ídolos nos anos recentes já não estão em atuação. Assim sendo, não podemos negar que esse panorama pode mudar a qualquer momento. Basta surgir um novo Guga, Gustavo Borges ou Anderson Silva para que esses dados se alterem.



O que os próximos anos nos reservam?



Talvez, a maior surpresa desse texto seja observar que o futebol, de fato, não vem gerando tanto interesse dos brasileiros como antes. Outros esportes, por outro lado, continuam em crescimento.



O que acontecerá até 2030?



Bom, isso depende de infinitos fatores. Mas, decerto, basta surgir algum talento ou equipe que empolgue os fãs para que um desses esportes se destaque mais.



