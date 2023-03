Quais foram os últimos 10 campeões da Premier League?

A- A+

Em 1992, o tradicional campeonato inglês de futebol sofreu uma mudança e sua primeira divisão passou a ser independente da liga de futebol do país, a fim de se autoadministrar e tirar melhores vantagens do dinheiro de direitos televisivos. Desde então, sete clubes conquistaram o título no novo formato e são campeões da Premier League, como ele foi nomeado.

Em seu início, assistiu-se uma dinastia do Manchester United, que levou a maioria dos títulos nos primeiros anos (sete nas primeiras dez edições). Com o passar do tempo, porém, os planos começaram a dar certo e a Premier League se tornou a liga europeia mais rica e consequentemente a mais disputada, o que faz dela uma das favoritas do site de apostas.

Temporada 12/13 – Manchester United

Esse ano coroou o décimo terceiro título dos red devils da Premier League e o vigésimo na história de todo o campeonato inglês. A conquista teve sabor especial já que foi em cima do arquirrival Manchester City, que no ano anterior tinha saído da fila, que já durava 44 anos, após tirar o título do United com um gol no último minuto da última rodada.

Como resposta ao gosto amargo, a equipe vermelha sobrou nesta temporada e não deu chances para uma nova tragédia na reta final, acabando o campeonato onze pontos à frente dos citzens e garantindo a conquista com cinco rodadas de antecipação. O triunfo também faz com que eles sejam, até hoje, o clube com mais títulos ingleses, no geral e na era Premier League.

Mal sabiam os fãs que a façanha marcaria o início de uma sequência de decepções. Desde então o United não voltou a dar as caras na lista de campeões da Premier League, tendo inclusive colecionado algumas temporadas sofríveis desde então.

Temporada 13/14 – Manchester City

Após ganhar o campeonato de 2011/12 e ficar com o vice no seguinte, esta temporada solidificou a volta do Manchester City como um dos grandes clubes do país após décadas sendo coadjuvante. A vitória veio com certa dose de drama. O City estava em segundo faltando duas rodadas, mas um tropeço do Liverpool permitiu que eles assumissem a liderança na reta final.

Temporada 14/15 – Chelsea

Como o United em 2012/13, o Chelsea sobrou no campeonato, o que não é tão comum assim entre os campeões da Premier League, que frequentemente tem disputas apertadas. O time londrino terminou com 87 pontos contra 79 do vice, Manchester City. O título veio faltando três rodadas, após uma vitória magra de 1 a 0 contra o Crystal Palace.

Temporada 15/16 – Leicester City

Não é exagero chamar essa temporada de uma das maiores surpresas da história do futebol mundial. O modesto Leicester City, que tinha sido promovido para a primeira divisão apenas dois anos antes e havia passado todo o ano inteiro na parte debaixo da tabela, chocou ao levar a liga mais disputada da Europa contra todas as chances.

Antes do início do campeonato, as casas de apostas inglesas estavam pagando 5000 para 1 por um título da equipe, tamanha a improbabilidade. Porém a equipe liderada pelo técnico italiano Claudio Ranieri mostrou força de equipe, sem depender exclusivamente de um grande nome. O segredo foi a constância: o time não dava show, mas enfileirou vitórias suadas para ser campeão.

Temporada 16/17 – Chelsea

O primeiro ano de Antonio Conte como técnico dos Blues já trouxe resultado. O Chelsea venceu seu sexto título inglês (quinto como campeão da Premier League), com duas rodadas de antecipação, após bater o West Bromwich Albion. Um dado impressionante: o time passou 16 jogos sem sofrer gols na competição, muito graças ao bom goleiro belga, Thibaut Courtois.

Como sempre, uma conquista tem sabor especial quando é em cima de um rival, e assim foi. O vice foi o também londrino Tottenham Hotspur, que não chegava entre os dois primeiros desde 1962/63, quando foi vice do Everton.

Temporadas 17/18 e 18/19 – Manchester City

Em 2016, Pepe Guardiola chegou ao Manchester City com credenciais de um mestre em vencer campeonatos de pontos corridos. Após falhar em sua primeira tentativa, o espanhol comandou os citizens na conquista do primeiro bicampeonato consecutivo do clube em sua história no futebol inglês. Em 17/18 o título veio com 100 pontos, recorde histórico da Premier League.

Em ambos os anos, também brilhou a estrela de Sérgio Agüero, artilheiro em ambas as temporadas com vinte e um gols em cada. A dobradinha também marcou a primeira vez que um clube enfileirou títulos desde quando o United obteve um tricampeonato entre 2006 e 2009.

Temporada 19/20 – Liverpool

Desde que a era da Premier League começou, o Liverpool havia conquistado duas Champions League, um Mundial de Clubes e três FA Cups, mas continuava falhando em conquistar o principal campeonato nacional. Em um torneio marcado pela interrupção da pandemia e estádios vazios, finalmente os Reds colocaram um ponto final no tabu.

A vitória, apesar de ser a primeira como Premier League, marcou o décimo nono título inglês do clube, que não podia gritar que era campeão do país desde a temporada de 1989/1990, quando bateu o Aston Villa para ficar com a taça.

Temporada 20/21 e 21/22 – Manchester City

Assim como antes do título do Liverpool, o Manchester City de Pepe Guardiola repetiu um bicampeonato consecutivo, deixando Manchester United (20/21) e Liverpool (21/22) como vices. A nova dobradinha credencia o clube a brigar pelo seu primeiro tricampeonato inglês da história, mas a tarefa não tem sido das mais fáceis.

Atualmente o clube é segundo colocado, perseguindo o líder Arsenal na tabela. Resta aguardar até o final para sabermos como a lista de campeões da Premier League será atualizada: um título dos Gunners após longos 19 anos de espera? Um tri histórico do City? Ou o United ainda tem chances de surpreender e buscar os líderes?

