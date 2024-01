Quais os desafios que Dorival Júnior vai encontrar na seleção a partir de março

A- A+

Novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior terá um começo um tanto quanto desafiador com a camisa amarelinha. Isso porque em 2024, estão previstos ao menos 12 jogos, incluindo amistosos contra seleções europeias, jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos.

O primeiro jogo de Dorival Júnior com a seleção brasileira será em março, quando enfrentará times do mais alto nível do futebol mundial — o Brasil vai jogar contra a Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu. Historicamente, as últimas estreias têm retrospectos positivos para os treinadores da canarinho — são 4 vitórias, três empates e duas derrotas nas últimas nove estreias.

Estreias dos últimos sete técnicos da seleção brasileira

Mano Menezes (2010) - Brasil 2 x 0 Estados Unidos (Amistoso)

Tite (2016) - Brasil 3 x 0 Equador (Eliminatórias)

Dunga (2014) - Brasil 1 x 0 Colômbia (Amistoso)

Dunga (2006) - Brasil 1 x 1 Noruega (Amistoso)

Felipão (2013) - Brasil 1 x 2 Inglaterra (Amistoso)

Felipão (2001) - Brasil 0 x 1 Uruguai (Eliminatórias)

Carlos Alberto Parreira (2003) - Brasil 0 x 0 China (Amistoso)

Emerson Leão (2000) - Brasil 1 x 0 Colômbia (Eliminatórias)

Vanderlei Luxemburgo (1998) - Brasil 1 x 1 Iugoslavia (Amistoso)

Depois dos amistosos, Dorival Júnior terá outra pedreira no comando da seleção pela frente: a Copa América. A competição, que começa em junho, costuma ser traiçoeira com quem não tem um bom desempenho. Dos últimos sete treinadores brasileiros, Dunga acabou sendo o único demitido depois da eliminação na fase de grupos da competição em 2016.





Para finalizar o ano, a Seleção Brasileira vai entrar em campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai, em setembro. No entanto, Dorival Júnior também não terá vida fácil, uma vez que o Brasil entrará em campo pressionado para garantir uma vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá — atualmente o Brasil é o sexto colocado.

Com toda a pressão que encontrará na seleção brasileira, que não conquista a Copa do Mundo desde 2002, Dorival Júnior não hesitou ao deixar o São Paulo e aceitar o convite da CBF. A entidade, inclusive, planeja apresentar o ex-treinador do tricolor paulista já nesta quarta-feira, mesmo que ainda não tenha um coordenador técnico, segundo o ge.

