Quais os próximos desafios de João Fonseca após eliminação em Indian Wells? Veja calendário

A- A+

Mesmo após a eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca já tem definidos os próximos compromissos da temporada. O brasileiro de 19 anos seguirá nos Estados Unidos para disputar o Miami Open e, em seguida, inicia a preparação para a fase europeia do circuito, marcada por torneios no saibro.



Em Indian Wells, Fonseca protagonizou uma partida equilibrada contra o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo. O carioca acabou derrotado por 2 sets a 0, ambos resolvidos no tie-break, após apresentar um desempenho competitivo diante de um dos principais nomes do circuito.



O próximo compromisso do brasileiro será o Masters 1000 de Miami, que começa no dia 18 de março e também é disputado em quadra dura. O torneio faz parte da tradicional sequência de competições norte-americanas do calendário da ATP.



Fonseca chega ao evento com boas lembranças da edição anterior. Em 2025, o tenista avançou até a terceira rodada após vencer o francês Ugo Humbert, sendo eliminado apenas pelo australiano Alex de Minaur.



A temporada de 2026 começou movimentada para o jovem carioca. Além da participação nos grandes torneios do circuito, ele conquistou o título de duplas no Rio Open e venceu o torneio de exibição MGM Slam, realizado em Las Vegas.





Com a atual posição entre os 40 melhores do ranking mundial, Fonseca tem presença garantida nas principais competições da ATP e também carrega a responsabilidade de defender pontos importantes conquistados no início da temporada passada.



Depois de Miami, o brasileiro iniciará a disputa da temporada de saibro na Europa. Um dos destaques do calendário será o Masters 1000 de Monte Carlo, programado para ocorrer entre os dias 5 e 12 de abril, no tradicional Monte Carlo Country Club, no Principado de Mônaco.



O torneio marcará a primeira participação de João Fonseca na competição. Apesar de não ser obrigatório no calendário da ATP, o evento costuma reunir grande parte dos principais jogadores do circuito.



Entre os atletas confirmados estão nomes como Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio e líder do ranking mundial, além de vencedores anteriores da competição como Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Novak Djokovic. Também integram a lista de participantes jogadores como Jannik Sinner, Alexander Zverev e Lorenzo Musetti, vice-campeão da edição passada.

Veja também