copa 2026 Quais são os mascotes da Copa do Mundo de 2026? Figuras representam os três países-sede, com o alce do Canadá, o jaguar do México e a águia dos Estados Unidos

A Fifa realiza nesta sexta-feira, dia 5, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. No fim de setembro, faltando cerca de nove meses para o maior evento do futebol mundial, a entidade divulgou os mascotes que representarão os países-sede do evento. O alce Maple representa o Canadá, o jaguar Zayu simboliza o México e uma águia careca foi escolhida como símbolo dos Estados Unidos. Saiba mais sobre eles.

A Fifa atribuiu posições aos mascotes. O alce Maple é um "artista apaixonado pelo estilo das ruas, entusiasta de música e um goleiro dedicado", que encontrou seu propósito através de "criatividade, resiliência e individualidade sem ressalvas". O jaguar Zayu é uma homenagem á "herança rica e espírito vibrante" do México, um atacante que é "um símbolo de celebração cultural e conexão, carregando o coração do México com orgulho", através de elementos culturais como música e dança. Já Clutch, a águia-careca, joga no meio de campo, "unindo pessoas por onde vai e provando que o verdadeiro voo é repleto de propósito, paixão e brincadeira".

Leia também • "Ciclone Neymar": jornal espanhol exalta o brasileiro após hat-trick e vê jogador na Copa do Mundo • Sorteio da Copa: Brasil descobre hoje seus primeiros adversários; onde ver e que horas começa Os mascotes também farão parte do universo de games da entidade: em 2026, será lançado o Fifa Heroes, um jogo eletrônico que reunirá lendas do futebol e personagens fictícios em um estilo de fliperama e terá suporte para sistemas operacionais de celulares e tablets (Android e iOS) e de consoles (Nintendo Switch, PlayStation e Xbox). Além disso, será possível selecionar o trio no jogo FIFA Super League Soccer, através do Roblox.

