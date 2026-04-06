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Segunda divisão Qual a briga do Náutico na Série B? Técnico define objetivo do Timbu após início promissor O Alvirrubro superou o momento de turbulência com duas vitórias consecutivas na segunda divisão

Depois de um período de turbulência com a perda do título Estadual e derrota em casa na estreia da Série B, o Náutico conseguiu a recuperação com uma sequência de duas vitórias consecutivas na segunda divisão.

O Timbu vem embalado após superar o Atlético-GO, fora de casa, por 2 a 1, e bater a Ponte Preta por 1 a 0, no último sábado (4), nos Aflitos.

Com os últimos resultados, o treinador Guilherme dos Anjos ressalta que esse início positivo é fundamental para o Náutico sonhar com objetivos maiores no campeonato.

"Foi o que eu comentei com os atletas antes de entrar no campo [contra a Ponte Preta]. Vamos considerar que essa etapa vai determinar talvez o que a gente vai começar a buscar. Temos ainda 35 rodadas para acontecer, mas a realidade é essa. Etapa a etapa, a gente passa a construir realmente os nossos sonhos", disse.

Apesar da animação, o técnico destaca que o Timbu ainda tem um objetivo primário na Série B, que é somar os 45 pontos e evitar um novo rebaixamento à terceira divisão.

"Temos uma realidade, ela tem que ser falada, tem que ser pautada, porque nós trabalhamos com a verdade. 45 pontos é o primeiro objetivo. Quanto antes chegarmos aos 45 pontos, vamos determinar aquilo que a gente vai buscar de extra. E eu espero muito que a gente busque esses 45 pontos, antes da maioria, quem sabe, antes de todo mundo", completou.

O Náutico tem uma semana cheia de preparação até o próximo jogo na Série B. O Timbu volta a campo neste sábado (11), quando visitará o Ceará, pela 4ª rodada da competição.



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