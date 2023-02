Qual canal vai passar Afogados x Náutico? Confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

O Náutico briga para se aproximar do topo do Campeonato Pernambucano. O Afogados, por outro lado, almeja sair da zona de rebaixamento. Com objetivos distintos no Estadual, as equipes se enfrentam nesta terça (7), no Vianão, pela sétima rodada.



O Timbu é o quarto colocado, com nove pontos, com duas vitórias, três empates e uma derrota. A Coruja é a 10º, com apenas uma vitória, uma derrota e quatro empates.



Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti pode poupar algumas peças, já que a equipe teve pouco descanso, após entrar em campo no último sábado (4), contra o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.





Onde vai passar o jogo?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo "DAZN".



Prováveis escalações



Afogados

Railson; Olioza, Guilherme, Danilo e Daniel; Caetano, Roberto, Valdeir e Victor Maranhão; Hebert e Venicius. Técnico: Evandro Guimarães.



Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Régis Tosatti; Kayon e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Vianão (Afogados/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Gilberto Freire de Farias e Marcos Felipe Angelo da Silva

