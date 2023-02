Qual canal vai passar CRB x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

A “Quarta-feira ingrata” chegou e, com o Carnaval acabando, os foliões terão o retorno dos jogos dos clubes pernambucanos. Nesta quarta (22), o Santa Cruz visita o CRB, às 18h, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste 2023.



CRB e Santa Cruz já se enfrentaram 22 vezes com o mando de campo do clube alagoano. São nove vitórias do Galo, sete empates e seis triunfos do Santa Cruz. No jogo mais recente, no Rei Pelé, o Tricolor perdeu por 1x0, na Copa do Nordeste 2020.



Onde assistir?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo "DAZN".



Prováveis escalações



CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.



Santa Cruz

Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez (Marcus Vinícius); João Erick, Arthur e Felipe Gedoz; Dayvid (Maranhão), Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Patricia dos Reis do Nascimento (ambos da BA).

