Qual canal vai passar Flamengo x Al Hilal? Saiba onde assistir e confira escalações

Hoje é dia de Flamengo no Mundial de Clubes. Em Tanger, no Marrocos, a equipe encara nesta terça (7) o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília) pela semifinal da competição. O penúltimo obstáculo antes do sonhado título da competição, feito que os cariocas alcançaram em 1981, perante o Liverpool/ING. Se avançar, os brasileiros vão pegar na final o ganhador do embate entre Real Madrid/ESP e Al Ahly/EGI, que jogam quarta (8), em Rabat, na capital do país.



Com pouco tempo de trabalho para o Mundial, o técnico Vítor Pereira aposta no entrosamento do quarteto ofensivo, formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. As únicas dúvidas com relação à escalação estão nas laterais. Na direita, Varela e Matheuzinho brigam por uma vaga. Na esquerda, a disputa é entre Filipe Luís e Ayrton Lucas.



"Estamos iniciando a temporada, é diferente a condição em todos os níveis. Tático, técnico, físico, emocional... Nesse momento, o que conta, mais do que o físico, é o anímico. É a vontade que temos de levar esse título para casa. É com essa superação que eu estou à espera de ver os meus jogadores", afirmou o treinador.





Pereira, por sinal, já trabalhou na Arábia Saudita, mas no Al Ahly, rival do adversário desta tarde. "Conheço bem o futebol árabe. O pior erro que podemos cometer é achar que teremos alguma facilidade. Não acho que o aspecto físico será decisivo. Conheço bem o time deles, os aspectos individuais e coletivos. Têm qualidade, até por isso eles sempre mantêm o nível", apontou.



Desfalques no Al Hilal



A equipe da Arábia Saudita terá sete desfalques para encarar o Flamengo. Expulso na partida contra o Wydad Casablanca, nas quartas de final, Mohamed Kanno está fora. O meia André Carrillo sentiu dores na coxa e também não joga. Os demais ausentes são: Al-Faraj, Al-Shahrani, Al-Breik, Al-Yami e Al-Maliki.



Em 2019, Flamengo e Al Hilal também jogaram pela semifinal do Mundial. Os rubro-negros ganharam por 3x1. No elenco atual saudita, há dois ex-jogadores do clube carioca: o volante colombiano Cuéllar, que defendeu a equipe brasileira entre os anos de 2016 e 2019, e o atacante Michael, que jogou entre 2020 e 2021.



Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pela TV Globo, SporTV, Globoplay, Cazé TV e Fifa+.

Prováveis escalações



Flamengo

Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vitor Pereira

Al Hilal

Al-Owais; N. Al-Dawsari, Al-Bulaihi, Jang, Abdulhamid; Vietto, Cuellar, S. Al-Dawsari; Michael, Al-Sherhi, Marega. Técnico: Ramon Diaz



Local: Ibn Batouta (Tanger/MAR)

Horário: 16h (Brasília)

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM). Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Mihai Ovidiu Artene (ROM)

VAR: Juan Martínez (ESP)

