Qual canal vai passar Náutico x CRB? Confira escalações e saiba onde assistir

Dia de embate entre alvirrubros. Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, nos Aflitos, o Náutico recebe o CRB, neste sábado (4). O Timbu é o líder do Grupo B, com três pontos, enquanto os alagoanos estão em quarto no Grupo A, também com três.





O Náutico só terá uma mudança com relação ao time que jogou na rodada anterior, diante do Porto, pelo Campeonato Pernambucano. Vetado por conta de uma lesão na coxa, Denilson está fora. Paulo Miranda será o substituto, fazendo a estreia com a camisa alvirrubra em 2023.



No histórico de embates dos clubes no Nordestão, o Náutico nunca perdeu para o CRB, com quatro vitórias e um empate.



Onde vai passar o jogo?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e SBT (TV Jornal).



Prováveis escalações



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda, Diego Matos; Gauto, Mangabeira, Souza; Tosatti, Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longuine; Copete (Denner ou Hereda), Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA). Assistentes: e Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira

