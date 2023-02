A- A+

Futebol Qual canal vai passar Náutico x Fluminense/PI? Confira escalações e saiba onde assistir Timbu é o segundo colocado do Grupo B, com quatro pontos, enquanto o adversário está em sexto no A, com dois

O Náutico recebe nesta quarta (15) o Fluminense/PI, nos Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Os pernambucanos estão na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, enquanto os piauienses ocupam o sexto lugar, no A, com dois pontos.



A única novidade na escalação alvirrubra deve ser a entrada do atacante Kayon na vaga de Régis Tosatti. Recém-contratado pelo Timbu, Jael ainda não começará jogando.





Onde vai passar o jogo?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol” e pela DAZN



Prováveis escalações



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Fluminense/PI

Jeferson; Gean, Lucão, Weverton e Rômulo; Mauricio, Elivelton, Mateus Ramos e Bismarck; Augusto e Dênis. Técnico: Eduardo dos Santos.



Local: Aflitos

Horário: 21h30

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB). Assistentes: Rafael Guedes de Lima e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB)

