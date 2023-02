A- A+

Futebol Qual canal vai passar Náutico x Porto? Confira escalações e saiba onde assistir Timbu não perde do Gavião desde 2011 e tenta se manter na parte de cima da tabela do Estadual

Náutico e Porto duelam nesta segunda (30), nos Aflitos, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Timbu vem de quatro jogos de invencibilidade na competição. O Gavião tem marca ainda maior, com cinco - quatro empates e uma vitória.

Tabu positivo

O Náutico pode se apegar a um tabu positivo diante do Porto. Os alvirrubros não perdem do Gavião desde 2011. O último tropeço foi no Estadual da época, por 2x1, no Lacerdão. De lá para cá, foram seis vitórias seguidas do Timbu. Considerando apenas os jogos como mandante, o clube não perde dos caruaruenses desde 2010, por 2x1, nos Aflitos.



Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo aplicativo "One Football".





Prováveis escalações

Náutico

Vagner; Diego Ferreira (Victor Ferraz), Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.



Porto

Henrique; Carioca, Esculápio e Pedrão; Danielzinho, Rafael Gelatti, Bruninho, Danilo e Edvaine; Fábio Bahia e Tarcysio. Técnico: Oscar de Souza



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Veja também

Futebol Qual canal vai passar Petrolina x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir