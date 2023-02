A- A+

Futebol Qual canal vai passar Petrolina x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir Tricolor está na sexta posição, com sete pontos, enquanto sertanejos ocupam o 11º lugar, com cinco

Petrolina e Santa Cruz entram em campo nesta quarta (1º), no Paulo Coelho, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Tricolor está na sexta posição, com sete pontos, enquanto sertanejos ocupam o 11º lugar, com cinco.

O Santa deve ter o atacante Pipico como titular, já que Michel Douglas está machucado e foi vetado do duelo. "Eu não vou pedir para os meus preparadores de fisiologia condicioná-lo. Ele precisa ser polido, e o que dá isso é o jogo. Na próxima partida tem a condição dele começar jogando. É um atleta decisivo, acostumado à pressão e que tem o carinho dos torcedores. As coisas vão acontecer com a chegada dele", disse o técnico Ranielle Ribeiro.

Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo aplicativo "One Football".

Prováveis escalações

Petrolina

Alan; Denner, Mailson, Heverton e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo e Acauã; Emerson Galego e Everton Felipe. Técnico: William Lima

Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur Santos e Anderson Ceará; Dayvid, Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

