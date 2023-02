Qual canal vai passar Salgueiro x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

Salgueiro e Santa Cruz entram em campo neste sábado (4), no Cornélio de Barros, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Tricolor é o sétimo colocado do torneio, com oito pontos, enquanto o Carcará está em quarto, com nove.



O Santa Cruz não vence o Salgueiro fora de casa desde 2017. De lá para cá, as equipes se enfrentaram sete vezes com o Carcará como mandante. Foram quatro vitórias dos sertanejos e três empates. O jogo mais recente desse recorte foi no Estadual do ano passado, com triunfo dos mandantes por 2x1.





Onde vai passar o jogo?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, pelo aplicativo "One Football", e Globo.



Prováveis escalações



Salgueiro

César Tanaka; Gabriel, Gustavo, Luis Eduardo e Wesley; Anderson Recife, Bartô, Gaspar e Samuel; Juan Kelson e André. Técnico: Marcos Tamandaré



Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Arthur Santos, Anderson Ceará e Marcelinho (Gedoz); Anderson Paulista, Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro



Local: Cornélio de Barros (Salgueiro/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: José Woshington da Silva. Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Gilberto Freire de Farias

