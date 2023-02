A- A+

Futebol Qual canal vai passar Sampaio Corrêa x Náutico? Confira escalações e saiba onde assistir Timbu está invicto no Regional, com duas vitórias e um empate, e enfrentará a Bolívia Querida, no Castelão

Leia também

• Náutico se prepara para sequência de quatro jogos como visitante

• Confira os dias e horários das estreias de Santa Cruz, Náutico e Retrô na Copa do Brasil

Dia de Galo da Madrugada e dia de Náutico em campo. O Timbu visita o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), no Castelão/MA, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Os alvirrubros lideram o Grupo B, com sete pontos, tendo duas vitórias e um empate. A Bolívia Querida é a quinta do Grupo A, com três pontos, somando um triunfo e duas derrotas.



Para o confronto, o Náutico deve manter a mesma base que venceu o Fluminense/PI por 2x0, na rodada anterior, nos Aflitos. Jael, centroavante que foi apresentado na última quinta (16), ainda não estreará pelo Timbu.



Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo "DAZN".



Prováveis escalações



Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói (Pedro Carrerete), Joécio e Vitinho; Emerson, Rafael Vila e Nádson; Pimentinha, Gabriel Silva (Rafael Furtado) e Matheus Martins. Técnico: Felipe Conceição



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Castelão (São Luis/MA)

Horário: 19h45

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Anderson Moreira de Farias

Veja também

Barcelona Lesionado, Pedri vai desfalcar Barcelona durante várias semanas