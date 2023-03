A- A+

Copa do Nordeste Qual canal vai passar Santa Cruz x Sampaio Corrêa, neste domingo (05), pela Copa do Nordeste? A Cobra Coral mede forças com a equipe maranhaense a partir das 18h30, no Arruda

O Santa Cruz encara o Sampaio Corrêa, neste domingo (05), às 18h30, no Arruda. A partida é válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

No meio da semana, o Tricolor do Arruda e a Bolívia Querida tiveram momentos diferentes na Copa do Brasil.

Enquanto os pernambucanos se classificaram diante do Democrata-GV, a equipe maranhaense foi eliminada pelo Maringá.

Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz é o sexto colocado do grupo B com cinco pontos, dois a menos que o Sergipe- primeiro time no G4. Já o Sampaio está na quarta posição do grupo A e soma sete pontos.

Qual canal vai passar Santa Cruz x Sampaio Corrêa?

A partida pela sexta rodada da Copa do Nordeste vai ter transmissão do Nosso Futebol e One Football.

