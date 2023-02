Qual canal vai passar Santa Cruz x Atlético/BA? Confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

Dois clubes que ainda não venceram na Copa do Nordeste 2023 se encontram nesta terça (14), no Arruda, pela terceira rodada da competição. O Santa Cruz, sexto colocado do Grupo B, com dois pontos, recebe o Atlético/BA, lanterna do A, sem pontuação.



O Santa Cruz terá novidades nas laterais. Jefferson Feijão volta para a direita, enquanto Marcus Carioca deve estrear no lado esquerdo. No mais, a equipe deve manter a base que empatou em 2x2 com o Fluminense/PI, na rodada anterior da competição.





Onde vai passar o jogo?



O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol” e pelo aplicativo One Football



Prováveis escalações



Santa Cruz

Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus; João Erick, Arthur e Felipe Gedoz; Ariel, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Atlético/BA

Fábio Lima;Edson, Dedé, Nuno, Lucas Luan;Lucas Alisson, Leandro, Nickson e Gustavo;Emerson e Willian Japa.Técnico: Zé Carijé



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE). Assistentes: Renner Lisboa dos Santos e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE)

