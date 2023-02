A- A+

Futebol Qual canal vai passar Santa Cruz x Fluminense/PI? Confira escalações e saiba onde assistir Cobra Coral é o atual sexto colocado do Grupo da Copa do Nordeste, com um ponto; os piauienses estão na mesma posição, mas no Grupo A

Após empatarem na estreia da Copa do Nordeste em seus respectivos confrontos, Santa Cruz e Fluminense/PI se encontram nesta quarta (8), no Arruda, pela segunda rodada da competição. Tanto os pernambucanos como os piauienses estão em sexto, sendo a Cobra Coral do Grupo B e o adversário do Grupo A.



Para o confronto, o técnico Ranielle Ribeiro promete colocar a força máxima em campo. A tendência é que os recém-contratados Felipe Gedoz e Maranhão participem da partida. O meia, autor do gol da vitória por 1x0 diante do Salgueiro, no Cornélio de Barros, pelo Campeonato Pernambucano, deve ser titular, enquanto o atacante, que ainda não estreou, começará no banco de reservas.

