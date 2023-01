Qual canal vai passar Santa Cruz x Maguary? Saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Santa Cruz e Maguary jogam neste domingo (29), no Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Tricolor está invicto no torneio, com três empates e uma derrota. O jogo marcará a estreia do atacante Pipico com a camisa coral.



“Espero ajudar meus companheiros da melhor forma possível, fazendo gols. Tenho certeza que este ano será diferente. Não adianta falar e não fazer. Vamos manter os pés no chão. Hoje temos Pernambucano e Copa do Nordeste. Depois, Copa do Brasil e Série D. Vamos buscar títulos e tudo que estiver ao nosso alcance”, apontou o centroavante.

Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, em streaming, e pelo aplicativo "One Football".



Prováveis escalações



Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan e Jadson; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Dayvid, Michel Douglas e Lucas Silva. Técnico: Raniele Ribeiro



Maguary

Chapa; Peixoto, Mateus, Feliphe e Paulo Victor; Zé Eduardo, Memo e Anderson; Alan, Bruce e Yan. Técnico: Nilson Corrêa.



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Árbitro: Gilberto Castro Júnior. Assistentses: Fernando Antônio e Manoel Barbosa

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

