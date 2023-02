A- A+

Futebol Qual canal vai passar Vitória x Náutico ? Confira escalações e saiba onde assistir Clubes se enfrentam nesta quinta (23), no Barradão, pela Copa do Nordeste

Depois de Sport x Bahia, outro duelo vai apimentar a rivalidade entre pernambucanos e baianos. Nesta quinta (23), no Barradão, o Náutico visita o Vitória, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O Timbu é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos. O Leão é o sexto do A, com dois.

O Náutico vem de uma derrota por 1x0 para o Sampaio Corrêa, no Castelão, com gol sofrido nos minutos finais. Já o Vitória ficou no 1x1 na rodada anterior do Nordestão, também no Barradão. Os pernambucanos não perdem dos baianos desde 2013. De lá para cá, foram três vitórias e quatro empates.

Nos confrontos que fez até o momento contra adversários de divisão superior, o Náutico acumula uma derrota (para o Sampaio Corrêa) e dois empates (perante Sport e CRB). Todos clubes que estarão na Série B e m 2023. O Timbu disputará a Série C.

Onde vai passar o jogo?

O duelo será transmitido pelo canal “Nosso Futebol”, pela ESPN e pelo Star+.

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres;

Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes.Técnico: Léo Condé

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Diego Matos; Juan Gauto, Nathan e Souza; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL). Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva

Veja também

Futebol "Não tendo violência, acho válido", diz Alemão sobre clima de rivalidade com o Retrô