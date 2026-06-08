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COPA DO MUNDO Qual o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo? Veja o top-10 histórico El-Hadary lídera com 45 anos e 161 dias

São Paulo, 08 (AE) - A longevidade no futebol costuma impressionar, mas poucos jogadores conseguiram desafiar o tempo em uma Copa do Mundo como o goleiro egípcio Essam El-Hadary. O veterano detém o recorde de atleta mais velho a disputar uma partida de Mundial.

El-Hadary entrou em campo na vitória do Egito por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com 45 anos e 161 dias. Na ocasião, além de estabelecer a marca histórica, ainda defendeu um pênalti e foi um dos destaques da partida.

O ranking dos jogadores mais velhos da história das Copas é dominado por goleiros, posição em que a experiência costuma compensar a perda física natural da idade. Ainda assim, há exceções marcantes entre os atletas de linha.

O caso mais famoso é o do camaronês Roger Milla, considerado o jogador de linha mais velho a atuar em uma Copa do Mundo. O atacante participou do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, com 42 anos e 39 dias - e também mantém outro recorde relevante: o de jogador mais velho a marcar um gol em Copas.

Outro nome histórico da lista é o colombiano Faryd Mondragón, segundo colocado no ranking geral. O goleiro entrou em campo na Copa de 2014, no Brasil, aos 43 anos e três dias, superando diversas marcas de longevidade na competição.

Os 10 jogadores mais velhos da Copa do Mundo:

Essam El-Hadary (Egito): 45 anos e 161 dias - Copa do Mundo de 2018 (Rússia) 2º - Faryd Mondragón (Colômbia): 43 anos e 3 dias - Copa do Mundo de 2014 (Brasil) 3º - Roger Milla (Camarões): 42 anos e 39 dias - Copa do Mundo de 1994 (Estados Unidos) 4º - Pat Jennings (Irlanda do Norte): 41 anos e 0 dia - Copa do Mundo de 1986 (México) 5º - Peter Shilton (Inglaterra): 40 anos e 292 dias - Copa do Mundo de 1990 (Itália) 6º - Dino Zoff (Itália): 40 anos e 133 dias - Copa do Mundo de 1982 (Espanha) 7º - Ali Boumnijel (Tunísia): 40 anos e 71 dias- Copa do Mundo de 2006 (Alemanha) 8º - Jim Leighton (Escócia): 39 anos e 334 - Copa do Mundo de 1998 (França) 9º - David James (Inglaterra): 39 anos e 330 dias - Copa do Mundo de 2010 (África do Sul) 10º - Atiba Hutchinson (Canadá) - 39 anos e 288 dias - Copa do Mundo de 2022 (Catar)

Entre os nomes da lista, apenas Roger Milla e Atiba Hutchinson eram jogadores de linha. Os demais atuavam como goleiros, reforçando uma tendência histórica de que a posição costuma permitir carreiras mais longas em alto nível.

O recorde de El-Hadary, porém, segue isolado e, até o momento, ninguém chegou perto de superar a marca do egípcio em um Mundial

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