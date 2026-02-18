A- A+

futebol Qual o peso das vantagens de Náutico e Sport na semifinal? Confira histórico Desde 2010, quando o Pernambucano voltou a adotar o modelo de mata-mata na reta final, em apenas três momentos um clube que venceu o jogo de ida ficou fora da decisão

Nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport começaram abrindo vantagem. O Timbu venceu o Santa Cruz por 1x0, na Arena de Pernambuco, enquanto o Leão derrotou o Retrô, nos Aflitos, pelo mesmo placar. Tanto para alvirrubros como para rubro-negros, um empate é suficiente para chegar à final. Mas qual o peso dessa vantagem? A Folha de Pernambuco relembra o histórico dos últimos anos para avaliar o cenário.

O recorte leva em consideração a retomada da fase final com mata-mata do Pernambucano, reiniciada em 2010 e mantida até 2017, quando a competição seguiu tendo a semifinal com duelos de ida e volta. De 2018 para frente, a competição passou a adotar jogo único na etapa, alterando o formato justamente em 2026.

Em apenas quatro momentos um time que perdeu na ida da semifinal conseguiu se recuperar na volta e avançar à final. Em um dos cenários, porém, o regulamento era diferente do atual.





Recuperações

Dois casos aconteceram nas semifinais envolvendo Santa Cruz e Salgueiro. Em 2012, na ida, no Cornélio de Barros, o Carcará venceu o Tricolor por 2x1. Marcos Tamandaré e Edmar fizeram os gols dos sertanejos, enquanto Branquinho assinalou para a Cobra Coral.

Na volta, com gols de Natan (2) e Dênis Marques, o Santa Cruz venceu o Salgueiro no Arruda, por 3x1. Élvis anotou o dos visitantes. Na decisão, o Tricolor superou o Sport e levantou a taça estadual.

Em 2017, o Salgueiro teve a vingança. De pênalti, Anderson Salles marcou o gol da vitória coral por 1x0, no Arruda, no primeiro jogo. No segundo, Rodolfo Potiguar e Jean garantiram o 2x0 que levou o Carcará para a final, ficando com o vice-campeonato ao perder para o Sport na final.

Regulamento

Em 2014, o regulamento do Campeonato Pernambucano não teve como critério de desempate o saldo de gols e gols na casa do adversário. Nas semifinais, Salgueiro e Santa Cruz saíram na frente na ida, em casa, ao ganharem por 2x0 e 3x0 de Náutico e Sport, respectivamente.

Na volta, bastou ao Náutico uma vitória por 1x0, na Arena de Pernambuco, para levar a decisão para as penalidades e superar o Salgueiro por 5x3. Contexto idêntico ao do Sport, que ganhou pelo mesmo placar dos alvirrubros tanto no tempo normal como nos pênaltis para o Santa Cruz, na Ilha do Retiro.

Já nos recortes específicos de semifinais entre Náutico e Santa Cruz, o histórico é equilibrado. O Timbu eliminou o Tricolor em 2010, 2021 e 2022, enquanto a Cobra Coral levou a melhor em 2013, 2016 e 2020.

No caso de Sport e Retrô, esse será o primeiro embate dos clubes em uma semifinal, mas as equipes já se enfrentaram nas finais de 2023 e 2025, com o Leão sendo campeão em ambas.

