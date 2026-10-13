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futebol Qual o peso do desfalque de Jean Carlos para o Náutico? Timbu não terá o meia para o confronto diante do Goiás, na Serrinha, pela Série B

Ao menos por um jogo, o Náutico terá de reaprender a viver sem Jean Carlos. Desde que retornou ao clube, essa será a primeira vez que o atleta não ficará à disposição. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota por 2x0 para o Vila Nova Aflitos, o meia está fora do duelo de segunda-feira (19), contra o Goiás, na Serrinha, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Importância

Jean Carlos esteve em campo nos últimos 16 jogos pelo Náutico, com sequência iniciada na 18ª rodada, na derrota do Timbu por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé. Duelo esse, inclusive, que o camisa 10 contribui com uma assistência para o gol de Kauã Maranhão.

Com o meia em campo, o Náutico teve cinco vitórias, cinco derrotas e seis empates, com um aproveitamento de 43,7%. O Timbu derrotou Londrina, Ceará, Athletic, Botafogo-SP e Sport. Os resultados de igualdade aconteceram perante Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta, São Bernardo, Operário e Fortaleza. Os tropeços foram contra CRB, América-MG, Cuiabá, Novorizontino e Vila Nova.

Até o momento, Jean Carlos soma três gols e quatro assistências. “Ele é um líder da equipe, não somente na questão do relacionamento com os jogadores, mas também é um líder técnico. Uma pessoa que os jogadores procuram dentro de campo. Ele faz falta no Náutico como faria falta em qualquer time da Série B”, afirmou o técnico Bruno Pivetti, antes de reforçar a confiança na força do grupo para ocupar a vaga do camisa 10.

“Temos um elenco de qualidade para suprir a ausência dele da melhor maneira e ter todas as condições para recuperar os pontos que perdemos em casa”, completou. Mas a questão é: quem será o substituto?

Alternativas

Não há no elenco alguém com as características de Jean. As opções de Pivetti podem passar pela improvisação de Vinícius no meio ou na entrada de um volante, como Luiz Felipe ou Pato Nuñez, liberando Wenderson para jogar mais avançado.

O Náutico é o atual 13º colocado da Série B, com 42 pontos. Caso derrote o Goiás, o Timbu pode chegar aos 45, pontuação que estima-se o fim do risco de rebaixamento à Série B. Na última vez que os pernambucanos ganharam dos goianos como visitantes, em 2021, pela Segundona, o gol da vitória foi justamente de Jean Carlos.



A primeira equipe que abre o Z4 da competição é o Avaí, com 36 pontos. Pernambucanos e catarinenses ainda se enfrentam no torneio, em jogo que acontecerá no dia 31 de outubro, na 36ª rodada, nos Aflitos.

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