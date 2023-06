A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Qual vai ser o salário de Messi? Sua remuneração no PSG era mais que o dobro de todo Inter Miami Clube tem 31 jogadores e folha salarial do time é de US$ 15,9 milhões ao ano

O salário que Lionel Messi receberá no Inter Miami, dos Estados Unidos, ainda não foi revelado. Porém, isso logo deixará de ser um mistério. A Associação de Jogadores da MLS (MLSPA) publica em seu site os ganhos de todos os atletas da liga americana.



Levando-se em consideração o valor especulado de qual era o salário do argentino no PSG, ele deve ganhar, ao menos, mais do que cinco vezes o salário do jogador mais bem remunerado da MLS.

A estimativa é de que Messi recebia por ano aproximadamente US$ 43 milhões do time francês. Com dados de abril deste ano, segundo a MLSPA, o maior contrato da liga é do Chicago Fire com o meia suíço Xherdan Shaqiri. Ele recebe US$ 8,153 milhões.



Em reais, na cotação desta sexta-feira, os valores são de R$ 210 milhões e R$ 40 milhões, respectivamente. Isso significa que, caso Messi ganhe a mesma coisa do que recebia no PSG — o que ninguém acredita que acontecerá —, ele recebe mais do que cinco vezes o que recebe Shaqiri.

A MLS mantém uma remuneração mínima para os seus jogadores, que é de US$ 67.360 (R$ 367 mil) ao ano. Atualmente, 41 jogadores recebem esses vencimentos. O salário de Messi, portanto, seria 638 vezes maior do que o deles. Se juntar a remuneração de todos os 41 atletas, ainda assim Messi teria um salário 15 vezes maior.



Para superar o salário de Messi é preciso somar as remunerações dos sete melhores jogadores mais bem pagos da MLS, incluindo o do brasileiro Douglas Costa, do Los Angeles Galaxy, que tem contrato de US$ 4.508.333 por ano.

Inter Miami

Se tratando apenas de seu time, o Inter Miami, o disparate ainda continua. A folha salarial anual do time hoje é de US$ 15,9 milhões. Messi receberá mais do que o dobro do salário de todos os 31 jogadores do time.

No plantel, apenas três jogadores recebem mais do que US$ 1 milhão ao ano. São eles, o atacante venezuelano Josef Martínez (US$ 4,391 milhões), o meia mexicano Rodolfo Pizarro (US$ 3,350 milhões) e o zagueiro argentino Leandro Pírez (US$ 1,095 milhões). Por outro lado, dez jogadores recebem menos do que US$ 100 mil.

Messi será companheiro de time de Jean Mota (ex-Santos) e de Gregore (ex-Bahia). Os brasileiros são o 5º e 6º jogadores com os melhores salários do Inter Miami, com vencimentos de US$ 828.750 e US$ 826 mil, respectivamente.

