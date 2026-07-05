Quando a Seleção Brasileira volta a jogar? Partidas amiistosas já estão marcadas

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O Brasil tem data marcada para voltar a campo após a eliminação para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a queda neste domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), a seleção encara a Austrália duas vezes em setembro, segundo informações da própria federação australiana.



A equipe comandada por Carlo Ancelotti, que sucumbiu diante do talento e do faro de gols de Haaland, encara os australianos nos dias 25 e 29 de setembro. Os duelos serão disputados na casa do adversário, nas cidades de Townsville e Brisbane.





A Austrália também disputou o Mundial, mas caiu uma fase antes do Brasil, nas oitavas de final, nos pênaltis por 4 a 2, após empate no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1. A seleção australiana avançou em segundo lugar no Grupo D, após vencer a Turquia por 2 a 0 na estreia, perder para os Estados Unidos pelo mesmo placar e empatar sem gols com o Paraguai.



Além dos amistosos contra os australianos, o Brasil ainda pode agendar outros dois compromissos, já que a próxima Data Fifa será mais longa que o normal, com cerca de 15 dias, de 21 de setembro a 6 de outubro. No momento, a CBF ainda não confirmou nenhum outro jogo.



A seleção brasileira deixou o Mundial após terminar em primeiro no Grupo C, com sete pontos, depois de empatar em 1 a 1 com o Marrocos, vencer Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0. Nas oitavas de final, bateu o Japão por 2 a 1, antes de ser eliminada pelos noruegueses.

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