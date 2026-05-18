Quando começa a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final
Copa do Mundo 2026 acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México a partir do dia 11 de junho
Com menos de um mês para a abertura da Copa do Mundo 2026, o jogo de abertura da competição acontece no dia 11 de junho. O torneio será realizado entre Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa e a seleção brasileira está garantida na competição.
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Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.
Copa do Mundo 2026: veja todas as datas
Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026
Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho
32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho