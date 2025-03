Quando começa a fase de grupos da Libertadores? Veja datas e adversários dos brasileiros

A- A+

Após a definição dos grupos da Copa Libertadores, os times se preparam para a disputa da competição, que começa no dia 2 de abril. De acordo com o calendário divulgado pela Conmebol em setembro do ano passado, a fase de grupos termina no dia 28 de maio e as oitavas de final terão início em meados de agosto.

As quartas de final da Libertadores acontecerão em setembro, enquanto a semifinal será disputada nas duas últimas semanas de outubro. A decisão, que ainda não tem local definido, está prevista para acontecer no dia 29 de novembro.





O Brasil é o país com mais representantes nesta edição da Libertadores, com sete no total. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia disputam taça, que é o objeto de desejo de todo time da América do Sul.

Veja as datas da Copa Libertadores:

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro (previsão)

Veja os grupos da Libertadores

Grupo A: Botafogo, Estdudiantes-ARG, Universidad de Chile-CHI e Carabobo-VEN

Grupo B: River Plate-ARG, Independiente del Valle-EQU, Universitario-PER e Barcelona-EQU

Grupo C: Flamengo, LDU-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG

Grupo D: São Paulo, Libertad-PAR, Talleres-ARG e Alianza Lima-PER

Grupo E: Racing-ARG, Colo-Colo-CHI, Fortaleza, Atletico Bucaramanga-COL

Grupo F: Nacional-URU, Internacional, Atlético Nacional-COL e Bahia

Grupo G: Palmeiras, Bolívar-BOL, Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR

Grupo H: Peñarol-URU, Olimpia, Vélez Sarsfield-ARG e San Antonio-BOL

Veja também