Quando será a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final
Torneio será o primeiro com 48 seleções e acontecerá em Estados Unidos, Canadá e México
Falta menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2026. A competição, que será realizada entre Estados Unidos, Canadá e México, começa em junho.
Será a primeira edição do torneio com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa. A seleção brasileira está garantida na competição.
Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.
Copa do Mundo 2026: veja todas as datas
Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026
Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho
32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho