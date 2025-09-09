Qua, 10 de Setembro

Copa do Mundo

Quando será a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final

Torneio será o primeiro com 48 seleções e acontecerá em Estados Unidos, Canadá e México

Será a primeira edição do torneio com 48 seleções, novo formato adotado pela FifaSerá a primeira edição do torneio com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa - Foto: AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA

Falta menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2026. A competição, que será realizada entre Estados Unidos, Canadá e México, começa em junho.

Será a primeira edição do torneio com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa. A seleção brasileira está garantida na competição.

Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por FIFA (@fifa)

Copa do Mundo 2026: veja todas as datas

Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026

Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho

32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho

