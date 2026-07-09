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COPA DO MUNDO Quansah é punido em dois jogos por expulsão e só volta a jogar na Copa com Inglaterra na final Quansah deu um carrinho forte no mexicano Gallardo em duelo das oitavas de final e levou o cartão vermelho direto

A anulação do cartão vermelho de Balogun nos Estados Unidos, permitindo que o atacante jogasse nas oitavas de final, abriu um precedente perigoso e fez a seleção inglesa cogitar pedir a anulação do vermelho de Jarell Quansah.

Nesta quinta-feira, a Fifa anunciou punição de dois jogos ao zagueiro, que só voltará a atuar na Copa do Mundo em caso de avanço da Inglaterra à decisão.



Quansah deu um carrinho forte no mexicano Gallardo em duelo das oitavas de final e levou o cartão vermelho direto do árbitro Alireza Faghani ainda no começo da segunda etapa. Mesmo com um homem a menos, os ingleses conseguiram suportar a pressão e se garantir com triunfo apertado por 3 a 2 no Estádio Azteca.





O defensor já cumpriria suspensão automática diante da Noruega, neste sábado, pelas quartas de final. Mesmo assim, a comissão técnica da Inglaterra, confiante em classificação - a seleção entrará em campo com o favoritismo - contava com o jogador do Liverpool em possível embate com a Argentina.



Mesmo com discurso de que "o próximo jogo é o mais importante" e pregando total respeito à Noruega, a Inglaterra faz uma Copa do Mundo de alto quilate e a confiança em passos maiores é grande, a ponto de já mirar um duelo com a Argentina de Messi, também favoritíssima diante da Suíça.



Desta maneira, o retorno de Quansah seria vital para anular o astro Messi em busca de uma decisão que não vem desde a conquista do título mundial de 1966, diante da Alemanha.

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