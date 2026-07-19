Quanto a Espanha faturou com título da Copa do Mundo? Veja premiação e o que o Brasil ganhou
Recompensa financeira do torneio no Canadá, Estados Unidos e México é a maior da história e supera números da edição de 2022, no Catar, em quase 50%
Chegou ao fim a Copa do Mundo de 2026 e a grande campeã foi a Espanha, que bateu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação em jogo deste domingo, 19, e conquistou seu (bicampeonato do maior torneio do futebol. Não somente isso, a equipe europeia garantiu US$ 51,5 milhões de premiação (R$ 263,5 milhões em conversão pelo Banco Central).
O dinheiro é repassado à entidade responsável por gerir o esporte no país, ou seja, à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). As recompensas por participar da competição e levantar a taça representam a maior quantia da história - um total de US$ 655 milhões (R$ 3,35 bilhões) a ser distribuído entre as 48 seleções.
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O aumento em relação à Copa do Mundo de 2022, no Catar, é de cerca de 50%, enquanto a campeã, Espanha, recebeu em torno de 20% a mais do que o pago na última edição. Nos Estados Unidos, a premiação ao primeiro lugar foi de US$ 50 milhões (R$ 255,85 milhões), enquanto no Oriente Médio, de US$ 42 milhões (R$ 214,9 milhões).
O acréscimos de US$ 1,5 milhões no total é por conta de um incentivo da Fifa para cobrir os custos de preparação. Desse modo, todas as seleções participantes começaram o torneio com, no mínimo, US$ 10,5 milhões embolsados (R$ 53,7 milhões), somando-se esse valor ao prêmio por disputar somente a fase de grupos, de US$ 9 milhões.
Quanto o Brasil ganhou na Copa do Mundo de 2026?
O Brasil chegou apenas às oitavas de final da Copa do Mundo, em que foi eliminada para a Noruega por 2 a 1. Deste modo, a CBF embolsou premiação de US$ 16,5 milhões (R$ 84,4 milhões), que englobam os US$ 15 milhões recebidos pelas seleções que chegaram do 9º ou 16º lugar mais os custos de preparação. A equipe de Carlo Ancelotti foi a 11º colocada na classificação final.
O total é menor do que o time de Tite conseguiu para a entidade em 2022. Naquele Mundial, por ter chegado às quartas, em que caiu para a Croácia nos pênaltis, a seleção faturou um total de US$ 17 milhões (R$ 90,3 milhões pela cotação da época).
Confira quanto cada seleção faturou na Copa do Mundo 2026
Espanha: US$ 51,5 milhões
Argentina: US$ 34,5 milhões
França/Inglaterra: US$ 30,5 milhões
França/Inglaterra: US$ 28,5 milhões
Noruega: US$ 20,5 milhões
Bélgica: US$ 20,5 milhões
Marrocos: US$ 20,5 milhões
Suíça: US$ 20,5 milhões
México: US$ 16,5 milhões
Colômbia: US$ 16,5 milhões
Brasil: US$ 16,5 milhões
Estados Unidos: US$ 16,5 milhões
Portugal: US$ 16,5 milhões
Canadá: US$ 16,5 milhões
Egito: US$ 16,5 milhões
Paraguai: US$ 16,5 milhões
Holanda: US$ 12,5 milhões
Alemanha: US$ 12,5 milhões
Costa do Marfim: US$ 12,5 milhões
Croácia: US$ 12,5 milhões
Japão: US$ 12,5 milhões
Austrália: US$ 12,5 milhões
RD Congo: US$ 12,5 milhões
Gana: US$ 12,5 milhões
Equador: US$ 12,5 milhões
África do Sul: US$ 12,5 milhões
Suécia: US$ 12,5 milhões
Áustria: US$ 12,5 milhões
Bósnia e Herzegovina: US$ 12,5 milhões
Argélia: US$ 12,5 milhões
Senegal: US$ 12,5 milhões
Cabo Verde: US$ 12,5 milhões
Irã: US$ 10,5 milhões
Coreia do Sul: US$ 10,5 milhões
Turquia: US$ 10,5 milhões
Escócia: US$ 10,5 milhões
Uruguai: US$ 10,5 milhões
Arábia Saudita: US$ 10,5 milhões
República Tcheca: US$ 10,5 milhões
Nova Zelândia: US$ 10,5 milhões
Catar: US$ 10,5 milhões
Curaçao: US$ 10,5 milhões
Panamá: US$ 10,5 milhões
Jordânia: US$ 10,5 milhões
Haiti: US$ 10,5 milhões
Uzbequistão: US$ 10,5 milhões
Tunísia: US$ 10,5 milhões
Iraque: US$ 10,5 milhões