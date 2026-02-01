Seg, 02 de Fevereiro

Quanto Carlos Alcaraz ganhou pelo título no Australian Open? Veja os valores milionários

O tenista espanhol de 22 anos se tornou o mais jovem a ter no currículo taças dos quatro Grand Slams

Carlos Alcaraz acumula premiações de grandes conquistas no tênis Carlos Alcaraz acumula premiações de grandes conquistas no tênis  - Foto: IZHAR KHAN / AFP

Campeão do Australian Open pela primeira vez, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou uma premiação milionária neste domingo (1º). O atual número 1 do mundo embolsou 4,15 milhões de dólares australianos (quase R$ 15,2 milhões) pela conquista em Melbourne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A premiação, a mesma oferecida à cazaque Elena Rybakina pelo título feminino, foi a maior de um campeão do Grand Slam australiano.

O valor é 19% maior do que os 3,5 milhões de dólares australianos oferecidos aos tenistas Jannik Sinner e Madison Keys pelos títulos no ano passado.

Na carreira, Alcaraz soma uma premiação total de US$ 60.032.046 (mais de R$ 315 milhões).

Os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad, que pararam na primeira rodada, receberam 150 mil dólares australianos (quase R$ 550 mil).

O maior prêmio da história do tênis continua sendo os US$ 5 milhões (quase R$ 26,3 milhões) do US Open 2025, conquistado pelo próprio Alcaraz e pela belarrussa Aryna Sabalenka.

Aos 22 anos, o espanhol se tornou o mais jovem tenista a ter no currículo taças dos quatro Grand Slams, superando a marca do conterrâneo, Rafael Nadal que tinha 24 quando fechou o ciclo com o US Open em 2010.

Maior vencedor de títulos no Australian Open, com 10 taças, e de Grand Slams, com 24, o sérvio Novak Djokovic embolsou 2,15 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 7,9 milhões) pelo vice-campeonato.

Para conquistar os R$ 15 milhões, o espanhol derrotou Djokovic, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em uma batalha de 3h02, no Melbourne Park, neste domingo.

