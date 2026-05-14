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FUTEBOL Quanto custa assistir à Copa do Mundo de 2026 nos EUA? Viagem para casal pode passar de R$ 50 mil Com menos de um mês para o início do Mundial, levantamento mostra gastos com passagens, hospedagem, ingressos e alimentação

Com a Copa do Mundo de 2026 cada vez mais próxima, muitos brasileiros já fazem as contas para tentar realizar um antigo sonho: acompanhar a seleção brasileira de perto, no estádio, e viver a emoção de um Mundial fora de casa.

A próxima edição será a maior da história, com 48 seleções e jogos distribuídos entre Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho de 2026. A abertura será na Cidade do México, e a final acontecerá na região de New York-New Jersey, no MetLife Stadium. Ao todo, serão 16 cidades-sede, o que amplia as possibilidades de roteiro, e também os custos da viagem.

Além da passagem internacional, entram na conta hospedagem, alimentação, transporte local, deslocamentos internos entre cidades e, claro, os ingressos para os jogos.

Dois roteiros possíveis para o casal

O levantamento da XP, publicado em abril, simulou dois cenários para duas pessoas saindo de São Paulo, considerando o dólar a R$ 5,40.

Cenário 1 — viagem mais econômica: uma cidade, 7 dias

Permanência em apenas uma cidade-sede

Dois jogos da Copa

Sete dias de viagem

Sem deslocamentos internos entre cidades

Logística mais simples e menor custo total

Gastos estimados

Passagens internacionais (casal): cerca de R$ 7,4 mil

Hospedagem: cerca de R$ 11 mil a R$ 12 mil

Alimentação: aproximadamente R$ 6 mil

Transporte local: cerca de R$ 1,9 mil

Ingressos: aproximadamente R$ 6,4 mil

Gastos extras (seguro, internet, lembranças e documentação): cerca de R$ 4 mil

Total estimado: entre R$ 35 mil e R$ 38 mil

Cenário 2 — experiência mais completa: duas cidades, 11 dias

Visita a duas cidades-sede

Dois jogos da Copa

Onze dias de viagem

Um deslocamento interno adicional (voo, trem ou ônibus)

Roteiro mais intenso e com maior flexibilidade

Gastos estimados

Passagens internacionais (casal): cerca de R$ 7,4 mil

Hospedagem: cerca de R$ 18 mil a R$ 19 mil

Alimentação: aproximadamente R$ 9,5 mil

Transporte local: cerca de R$ 2,9 mil

Deslocamento interno: cerca de R$ 1 mil

Ingressos: aproximadamente R$ 6,4 mil

Gastos extras: cerca de R$ 4 mil

Total estimado: entre R$ 50 mil e R$ 51 mil

O que mais pesa no orçamento

Os maiores custos costumam estar concentrados em três frentes:

Passagens internacionais

Hospedagem

Ingressos dos jogos



Voos saindo de São Paulo para cidades como Nova York, Miami, Toronto e Cidade do México variam, em média, entre R$ 3,2 mil e R$ 4,3 mil por pessoa, dependendo da antecedência e da rota escolhida.

A hospedagem também pode surpreender. Em cidades mais disputadas, como New York-New Jersey, as diárias podem ultrapassar R$ 6 mil para duas pessoas. Já em cidades como Atlanta e Boston, ainda assim os preços partem de cerca de R$ 900 por noite durante o torneio.





Ingressos podem disparar nas fases finais

Para partidas da fase de grupos, a média considerada, no início das vendas, foi de US$ 300 por ingresso, o equivalente a cerca de R$ 1.620 com o dólar a R$ 5,40.

Mas, se o objetivo for assistir a quartas de final, semifinal ou final, esse valor pode subir de forma significativa e ultrapassar facilmente US$ 2 mil por ingresso.

Com menos de um mês, planejamento vira urgência

Quem começou a se organizar com antecedência conseguiu diluir melhor os custos. Agora, com menos de um mês para a Copa, passagens mais caras, menor oferta de hospedagem e ingressos mais disputados tornam a viagem ainda mais desafiadora.

Flexibilidade ajuda: escolher cidades menos concorridas, aceitar conexões aéreas e considerar alternativas de hospedagem pode reduzir bastante o orçamento final.

A diferença de preços fica ainda mais evidente na final do torneio, marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em New Jersey. No Fifa Marketplace, plataforma oficial de revenda da entidade, quatro ingressos juntos chegaram a ser anunciados por US$ 2,3 milhões cada, cerca de R$ 11,3 milhões por bilhete, totalizando mais de R$ 44 milhões para um grupo de amigos.

Mesmo sem entrar nesse universo milionário, os valores seguem altos: o ingresso mais barato de revenda para a decisão custa atualmente pouco menos de US$ 11 mil (cerca de R$ 54 mil), enquanto assentos mais próximos do campo podem ultrapassar US$ 24 mil (R$ 118 mil). A própria Fifa afirmou à CNN que não controla os preços praticados na revenda, embora retenha 15% sobre as transações.

Para quem sonha em viver o Hexa de perto, a conta é clara: a emoção da arquibancada tem preço, e ele começa muito antes do apito inicial.

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