Quanto custa tirar férias de luxo em Ibiza, lugar escolhido por Neymar, Militão e Vini Jr

Neymar, Éder Militão e Vini Jr. foram assuntos nos últimos dias, antes mesmo da temporada europeia começar. O trio aproveitou a pré-temporada para curtir alguns dias em Ibiza, na Espanha, junto de amigos e algumas modelos. Militão e Vinícius foram vistos em um passeio de Iate, enquanto o craque do PSG foi em uma balada no hotel luxuoso Ushuaia.

Quanto custa alugar um barco em Ibiza?

Alugar um barco em Ibiza custa a partir de 275 euros por dia (cerca de R$ 1.530 por dia) e a partir de 1.705 euros para alugar por semana (R$ 9.615 por semana), a depender da época do ano — para os mais modestos. Claro que para chegar ao preço final é preciso considerar fatores como a temporada do aluguel, a duração do charter e o tamanho do barco.

Não se sabe ao certo qual o valor do Iate alugado por Vini Jr. e Éder Militão, mas dependendo do tamanho os preços podem chegar a 22 mil euros por dia (R$ 118 mil) — esse barco seria o Tecnomar, que suporta 14 pessoas.

Além do Iate, Vinícius Júnior e Éder Militão foram vistos em um passeio de Jet Ski. Ambos estavam na moto aquática RXT-X 300 da marca Sea Doo, que custa 550 euros (cerca de R$ 3 mil) por dia para alugar.

Qual o valor da estadia em Ibiza?

Neymar também aproveitou a estadia em Ibiza para se divertir em uma balada local. O jogador, inclusive, encontrou a apresentadora Luciana Gimenez, que também está aproveitando o verão europeu na ilha espanhola. Por lá, eles estavam no Ushuaia, que além de balada é um dos Beach Clubs de Ibiza.

O hotel também inclui o restaurante Minami, que tem uma cozinha de fusão japonesa e jardim zen, bem como o restaurante Beach Club com culinária mediterrânea. Além disso, o restaurante Montauk Steak House é especializado em filés e outras carnes grelhadas.

Por lá, os preços são bem altor por se tratar de um hotel de luxo. O quarto mais caro, que é a maior suíte, localizada no topo da torre, com vista para o mar e o palco dos shows, custa a partir de 37 mil euros (cerca de R$ 200 mil) por dia. Quem busca uma opção mais modesta encontra quartos a partir de 4.500 euros (cerca de R$ 24 mil) por dia.

