TÊNIS Quanto João Fonseca pode ganhar de prêmio no Rio Open? Veja valores a cada fase Premiação total do torneio brasileiro teve aumento de 14% em relação à edição anterior

Logo depois de conquistar o primeiro título de ATP na bagagem (Buenos Aires), João Fonseca (68º) estreia, nesta terça-feira, contra o francês Alexandre Muller (60º) no Rio Open.



A premiação do torneio brasileiro terá um valor recorde na 11ª edição, com um total de 2,39 milhões de dólares (13,8 milhões de reais na cotação atual), o que representa um aumento de 14% em relação ao ano passado.

Se o brasileiro levantar o troféu no saibro carioca, ele receberá 448 mil dólares (cerca de 2,5 milhões reais). Já o vice levará 241,1 mil dólares (aproximadamente 1,4 milhão de reais) para casa.

A participação dos tenistas na primeira rodada do Rio Open já garante cerca de 18 mil dólares (108 mil reais). Nas duplas, a parceria vencedora ganhará 147,1 mil dólares (aproximadamente 850 mil reais)

Além de João, o número 2 do mundo, Alexander Zverev (ALE), faz seu primeiro jogo no torneio diante do chinês Yunchaokete Bu. A final de simples está marcada para o dia 23 de fevereiro.

Simples

Campeão: US$ 448.090,00 (R$ 2.592.200,65)

Vice: US$ 241.100,00 (R$ 1.394.763,50)

Semifinal: US$ 128.490,00 (R$ 743.314,65)

Quartas: US$ 65.645,00 (R$ 379.756,35)

Oitavas: US$ 35.040,00 (R$ 202.706,40)

Primeira rodada: US$ 18.690,00 (R$ 108.121,65)

Quali 2: US$ 9.580,00 (R$ 55.420,30)

Quali 1: US$ 5.375,00 (R$ 31.094,35)

Duplas

Campeões: US$ 147.190,00 (R$ 851.494,15)

Vice-campeões: US$ 78.490,00 (R$ 454.064,65)

Semifinal: US$ 39.710,00 (R$ 229.722,35)

Quartas: US$ 19.860,00 (R$ 114.890,10)

Primeira rodada: US$ 10.280,00 (R$ 59.469,80)

