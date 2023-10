A- A+

Lesão de Neymar Quanto Neymar pode deixar de ganhar nesta temporada no Al-Hilal por causa de lesão no joelho? Contrato com o Al-Hilal inclui bônus por vitórias do clube nos campeonatos, e tempo de recuperação de lesão é longa

A lesão no joelho direito sofrida por Neymar na derrota do Brasil para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 têm repercussões além das esportivas. Isso porque o contrato do brasileiro com o Al-Hilal inclui um bônus de 80 mil euros (cerca de R$ 428 mil, na cotação atual) por vitória da equipe. Levando em conta os números da equipe nas últimas temporadas, o jogador pode deixar de receber a bagatela de R$6,4 milhões. Entenda o cálculo:

A recuperação para casos de ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é estimada em cerca de oito a 12 meses de duração. Neymar precisará passar por cirurgia, que deve acontecer em novembro, para reconstruir não só o ligamento do joelho direito mas também para corrigir a lesão no menisco, que também foi afetado na contusão. Assim, é pouco provável que o jogador consiga voltar a entrar em campo ainda nesta temporada pelo Al-Hilal, que termina em maio de 2024.

Nas últimas três temporadas, o clube saudita teve uma média de 43 jogos por ano, incluindo partidas pela Saudi Pro League, a primeira divisão nacional, a Copa do Rei, a Supercopa Saudita e a Champions Asiática — além de eventuais participações no Mundial de Clubes, a depender do desempenho esportivo da equipe naquele ano. Neste período, a equipe venceu 59,7% dos jogos que disputou.

Assim, com 18 partidas já jogada nesta temporada, é possível projetar que o Al-Hilal ainda entre em campo outras 25 vezes neste ano. Se o percentual de vitórias se mantiver, o clube venceria 15 confrontos possíveis. Deste modo, Neymar deixaria de ganhar 1,2 milhão de euros do bônus por triunfo, o que corresponde a cerca de R$6,4 milhões na cotação atual.

O valor pode ser ainda maior, já que, segundo as informações da imprensa internacional, no contrato de Neymar também está previsto um bônus a cada gol marcado, mas o valor não foi divulgado. O brasileiro entrou em campo apenas cinco vezes pelo clube saudita, com três vitórias e dois empates. Ele também soma duas assistências e um gol marcado.

Enquanto se recupera, Neymar continuará recebendo seu salário pelo clube. Em duas temporadas, o jogador receberá cerca de R$1,7 bilhão. O contrato prevê também o bônus de R$2,7 milhões para cada publicação nas redes sociais promovendo o turismo da Arábia Saudita.

