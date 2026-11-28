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O título da Libertadores rendeu ao Palmeiras uma premiação de R$ 189,80 milhões. Em jogo disputado neste sábado, no Estádio Centenário de Montevidéu, o alviverde bateu o Estudiantes por 1 a 0. A composição do pagamento inclui vitórias obtidas na fase de grupos além das classificações fase a fase da competição.



A taça da Libertadores de 2026 é a quarta na história do Palmeiras, que, além de receber a premiação milionária, se torna mais um brasileiro a chegar ao tetracampeonato, uma temporada depois do clube rubro-negro. Junto a isso, encerra um jejum que já durava cinco anos desde o último título, de 2021 - e novamente, em Montevidéu.



O time alviverde também terá uma ‘extensão’ do calendário com a conquista. Alguns dias depois da decisão da Copa do Brasil com o Grêmio, Abel Ferreira e seus comandados viajam ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O primeiro jogo será em 9 de dezembro, frente ao Toluca pelo Dérbi das Américas.



Se eliminar os mexicanos, o Palmeiras volta a campo no dia 12 para a Challenger Cup contra o Mamelodi Sundowns. A final do torneio de nível mundial está marcada para 16 de dezembro, em que o PSG, vencedor da Champions League de 2025-26 e atual campeão do Intercontinental, aguarda adversário.



Confira a premiação total recebida pelo Palmeiras na Libertadores de 2026 (campeão)



Campeão: US$ 25 milhões.



Semifinais: US$ 2,3 milhões.



Quartas de final: US$ 1,7 milhões.



Oitavas de final: US$ 1,25 milhões.



Mérito desportivo: US$ 1,02 milhões.



Fase de grupos: US$ 1 milhão.



Total: US$ 32,27 milhões (R$ 189,80 milhões).



Confira a premiação total recebida pelo Estudiantes na Libertadores de 2026 (vice)



Finalista: US$ 7 milhões.



Semifinais: US$ 2,3 milhões.



Quartas de final: US$ 1,7 milhões.



Oitavas de final: US$ 1,25 milhões.



Mérito desportivo: US$ 680 mil.



Fase de grupos: US$ 1 milhão.



Total: US$ 13,93 milhões (R$ 81,93 milhões).

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