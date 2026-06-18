Quantos pontos são precisos para avançar ao mata-mata da Copa? Veja previsão de supercomputador

A- A+

Com uma rodada de jogos já disputada na Copa do Mundo de 2026, o supercomputador Opta Analyst, referência mundial em estatísticas e parceira do Estadão, fez uma previsão da pontuação necessária para avançar ao mata-mata do mundial.



O sistema realizou 100 mil simulações do restante do torneio. A partir delas, ele determinou a probabilidade de qualquer pontuação ser suficiente para a classificação. Leia abaixo os detalhes.



5 e 6 pontos sempre foram suficientes



Nessas simulações, cinco e seis pontos sempre foram suficientes para garantir a classificação entre os melhores terceiros colocados, em 100% dos casos. Quatro pontos foram suficientes em 99,81% das simulações.



Três pontos garantiram a classificação de um terceiro colocado em cerca de dois terços das vezes (66,77%). Dois pontos podem classificar, mas é improvável.



Houve ocasiões em que dois pontos foram suficientes, em 4,66% das simulações, e até mesmo um ponto, em 0,03% dos casos. É muito improvável, no entanto, que qualquer equipe se classifique para a fase eliminatória com menos de três pontos.





Saldo de gols será determinante?



A probabilidade de classificação começa a diminuir drasticamente quando o saldo de gols cai para -2 ou menos. Dito isso, um saldo de gols de -5 ou pior ainda foi suficiente para se classificar para as oitavas de final em 18,1% das simulações.



Conclusão: 3 é o número mágico



Nas simulações do supercomputador, três é o número mágico para classificar ao mata-mata da Copa. Essa pontuação, aliada a um saldo de gols positivo (e desde que a equipe não sofra duas goleadas), quase sempre foi suficiente para garantir a classificação.



A Copa do Mundo de 2026 é a primeira da história a contar com a participação de 48 seleções. O grande número de nações levou a Fifa a reformular completamente a fase eliminatória. Após a fase de grupos, avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 equipes classificadas para a segunda fase.

Veja também