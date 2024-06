A- A+

LEILÃO Quarta edição de leilão beneficente de Neymar ocorre nesta segunda (3); veja itens à disposição Ano passado, evento arrecadou mais de R$ 10 milhões em prol do instituto do jogador

A quarta edição do leilão do Instituto Neymar Jr. ocorre nesta segunda-feira (3), trazendo uma série de itens à disposição de quem quiser participar do evento. Na lista, há peças como a “camisa do último jogo de Pelé autografada”, uma “camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem a Vinicius Jr.”, uma “viagem de luxo para a Europa”, um relógio “Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé” (oferecido pelo apresentador Fausto Silva) e uma “camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé”.

Além das peças, há também uma série de experiências à disposição. As oportunidades vão desde uma “partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador” a um “cruzeiro pelos Emirados Árabes”, passando por um “camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque” e até um “dia especial no haras do cantor Eduardo Costa”, além de um “lote surpresa oferecido por Neymar Jr” e uma "experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira".

Segundo a revista Forbes, a edição do ano passado arrecadou mais de R$ 10 milhões em prol do instituto. O item mais caro leiloado foi um conjunto que reunia o blazer, colar e um relógio Rolex que Neymar usou durante o evento, arrematado por R$ 1,2 milhão.

Veja abaixo os itens que estarão no leilão de Neymar desta segunda:

Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque;

Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.;

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar;

Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol;

Camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr.;

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé;

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses;

Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney;

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas;

Cruzeiro pelos Emirados Árabes;

Descubra os Emirados Árabes e as exclusivas Ilhas Maldivas;

Desfile das campeãs no Camarote Quem;

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa;

Experiência exclusiva com Charles do Bronx;

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open;

Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero;

Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira;

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr.;

Palestra com Thiago Nigro e 'touro de ouro' de Pablo Spyer;

Partida de pôquer com Neymar Jr.;

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque;

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão;

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca.

