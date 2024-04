Quartas de final da Champions começam com muitos reencontros; veja confrontos

A- A+

As oito melhores equipes da Europa nesta temporada brigam, a partir desta terça-feira (9), pelo título continental, nas quartas de final da Liga dos Campeões com muitos reencontros e partidas espetaculares.

Real Madrid-Manchester City: final antecipada

O duelo entre Real Madrid e Manchester City começa a ter ares de 'clássico' europeu, já que é a terceira vez consecutiva que os dois times se enfrentam e a quarta em cinco anos.

As duas últimas foram nas semifinais: na primeira quem venceu foi a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti e no ano passado o time de Pep Guardiola deu o troco. Em ambos os casos, o vencedor acabou levantando a taça.

O confronto entre o clube com mais títulos na história da competição (14) e o atual campeão tem um certo clima de final antecipada, apesar de acontecer apenas nas quartas de final.

"Não há outra opção. É uma tradição jogar três vezes seguidas contra o rei da competição", afirmou Guardiola ao saber do resultado do sorteio.

Apesar dos desfalques nas duas equipes, estará em campo uma constelação de estrelas (Bellingham, Vinicius Junior e Kroos, entre outros, do lado dos 'merengues' e De Bruyne, Haaland, Foden e Rodri no time inglês), sem esquecer o duelo na beira do gramado entre dois dos treinadores com melhor histórico na competição.

PSG-Barcelona: um 'revival'

"Estou feliz, estou voltando para casa", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, ao saber do confronto com o Barcelona, equipe que treinou na última vez que os 'Blaugranas' ergueram a taça (2015).

Ele também estava no comando do Barça dois anos depois, quando o clube catalão conseguiu a façanha de reverter uma grande desvantagem após a dura derrota de 4 a 0 sofrida no Parque dos Príncipes com uma goleada espetacular em casa (6-1) que até hoje dói em Paris.

O time da capital francesa terá agora ao seu lado Luis Enrique, em mais um dos duelos clássicos do mata-mata do futebol europeu nos últimos anos.

Será a quinta vez nas últimas doze temporadas que parisienses e catalães se enfrentam em jogo de eliminação direta.

"Vai ser muito difícil. É um clube histórico, uma das equipes que mais vezes venceu a Liga dos Campeões (...) Não ganhamos, mas é a nossa ambição. Acho que não há ninguém com mais ambição do que nós", acrescentou o asturiano, que luta para fechar a sua primeira temporada em Paris com uma tríplice coroa histórica (Champions, Ligue 1 e Copa da França).

Arsenal-Bayern de Munique: dinâmica inversa

Pelo retrospecto nesta temporada, o Arsenal parece favorito diante do Bayern de Munique, que por sua vez tem a tradição a seu favor.

O Arsenal é o líder da Premier League, onde briga contra Liverpool e Manchester City, enquanto o Bayern está 16 pontos atrás do Leverkusen, que já pode se sagrar campeão da Bundesliga no próximo fim de semana.

Os 'Gunners' entram no duelo depois de vencer o Brighton por 3 a 0 no último fim de semana, enquanto os bávaros perderam novamente, desta vez por 3 a 2 para o modesto Heidenheim e praticamente enterraram as últimas chances que tinham de manter o título.

Mas nos confrontos diretos os alemães sempre prevaleceram. O Bayern eliminou o Arsenal nas últimas três ocasiões em que se enfrentaram nas oitavas de final da principal competição europeia de clubes (2013, 2014 e 2017), com destaque para a última, com um placar agregado humilhante de 10 a 2 a favor dos alemães (após duas goleadas de 5 a 1).

E a equipe comandada por Mikel Arteta não disputa as quartas de final da Liga dos Campeões desde 2010, enquanto o Bayern só ficou de fora dessa fase em duas ocasiões nesse mesmo período.

Atlético Madrid - Borussia Dortmund: duelo de 'outsiders'

Este é teoricamente o duelo de menor prestígio entre os quatro, mas Atlético e Dortmund querem ter um papel de protagonista no torneio.

"Temos que estar em forma e começar o jogo com o mesmo espírito que tivemos contra a Inter de Milão", explicou o francês Antoine Griezmann em entrevista publicada no site do clube 'rojiblanco', que no último fim de semana sofreu para derrotar o Villarreal, após duas derrotas consecutivas.

Já o Dortmund tampouco chega em seu melhor momento, já que embora tenha derrotado o Bayern há duas rodadas, no fim de semana perdeu para o Stuttgart por 1 a 0.

Programação dos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

Terça-feira, 9 de abril

16h00

Arsenal (ING) - Bayern de Munique (ALE)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

Quarta-feira 10 de abril

16h00

Atlético de Madrid (ESP) - Dortmund (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA) - Barcelona (ESP)

