A- A+

FUTEBOL Quartas de final da Copa do Brasil terão 8 clubes da Série A; veja calendário e quanto está em jogo Partidas serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho. Times que chegaram à esta fase sairão da Copa do Brasil com, no mínimo, R$ 12,8 milhões

Leia também

• Flamengo e Palmeiras lideram premiações da Libertadores desde 2016; veja valores

• Além do Palmeiras: Real Madrid, Arsenal, Patriots e outros times têm aviões; conheça

• Libertadores: Palmeiras fecha fase de grupos com melhor campanha geral

A Copa do Brasil inicia as quartas de final nesta terça-feira (4) com quatro confrontos envolvendo oito clubes da Série A. Os jogos, que serão disputados nas semanas de 5 e 12 de julho, prometem muito equilíbrio após cinco das oito partidas das oitavas de final terem sido decididas nos pênaltis.

Palmeiras e São Paulo, que nunca venceu a competição, fazem o duelo mais esperado da fase. Já o Flamengo encara, novamente, o Athletico, que foi o adversário da final da Libertadores no ano passado e da própria Copa do Brasil, em 2013.

Veja os confrontos:

América-MG x Corinthians

Jogo de ida

Data: 05/07

Hora: 21h30

Onde: Estádio Raimundo Sampaio (Independência), em Belo Horizonte (MG)

Jogo de volta

Data: 12/07 (pode sofrer alterações devido a jogo da Copa Sul-Americana marcado para a mesma semana)

Hora: 21h30

Onde: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

São Paulo x Palmeiras

Jogo de ida:

Data: 05/07

Hora: 19h30

Onde: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Jogo de volta

Data: 13/07

Hora: 20h

Onde: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Bahia x Grêmio

Jogo de ida

Data: 04/07

Hora: 21h

Onde: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo de volta

Data: 12/07

Hora: 19h

Onde: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Flamengo x Athletico

Jogo de ida

Data: 05/07

Hora: 21h30

Onde: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo de volta

Data: 12/07

Hora: 21h30

Onde: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

O chaveamento até a final também está definido. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e América-MG estão do mesmo lado e os vencedores dessas chaves fazem uma das semifinais. Do outro lado, estão Grêmio, Bahia, Flamengo e Athletico cujos vitoriosos das quartas de final farão a outra semifinal.

Quanto vale a classificação?

Em 2023, a CBF vai distribuir uma premiação recorde no campeonato. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. Os clubes que chegaram às quartas sairão da Copa do Brasil com, no mínimo, R$ 12,8 milhões. Já a classificação para a semifinal vale R$ 9 milhões, que somados ao montante arrecadado alcança R$ 21,8 milhões.

Veja também

Famosos Neymar: multa de R$ 16 milhões por obra irregular equivale a 22 dias de trabalho do jogador